25-летний выпускник Рязанского Политеха «печатает» детали к самолетам на специальном 3D принтере

Вячеслав Назаров устроился на работу в НИИ еще во время учебы в магистратуре, и теперь молодой инженер-программист «выращивает» детали для авиадвигателя.

Достижения современности в промышленности и градостроении во многом возможны благодаря пытливому уму и творческой энергии молодых специалистов. Мы продолжаем цикл публикаций о талантливых выпускниках Рязанского Политеха, состоявшихся в профессии. Наш новый герой - молодой рязанец Вячеслав Назаров, который еще во время учебы освоил инновационные технологии и сейчас работает в престижном российском НИИ, участвуя в создании самолетов.

Инженеры, архитекторы, конструкторы

Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета за свою историю выпустил свыше 30 тысяч специалистов самых разных направлений подготовки. Молодые инженеры, архитекторы, конструкторы и другие нужные во все времена специалисты начинают строить карьеру сразу после окончания вуза, а многие - еще во время учебы. Согласно мониторингу, 90% выпускников трудоустраиваются по профессии, и со временем многие занимают руководящие должности. Фундаментальная теоретическая база и твердые практические навыки позволяют начинающим специалистам быстро освоиться и развиваться далее в профессии.

Один из выпускников Рязанского Политеха, Вячеслав Назаров, который сейчас работает инженером-программистом, своим примером наглядно демонстрирует, как тяга к знаниям, трудолюбие и целеустремленность могут привести обычного рязанского юношу к успеху в сложной профессии. Еще во время учебы он начал работать в сфере двигателестроения и сейчас уверенно продолжает следовать выбранному пути в московском научно-исследовательском институте, участвуя в авиастроении.

Между музыкой и физикой

Уроженец промышленного города Новомичуринска в Пронском районе Вячеслав Назаров с детства тянулся к знаниям. Мальчик родился в среднестатистической семье, где мама работала бухгалтером-финансистом, а отец был занят в юридической сфере. Родители уделяли должное внимание воспитанию и развитию ребенка. В школе Вячеслав был отличником и всегда ответственно относился к учебе. Он прилежно выполнял домашние задания, готовился ко всем экзаменам, словом, заботился о своем будущем еще со школьной скамьи. Такие сознательности, серьезность принесли ранние плоды. Выпускник школы успешно сдал ЕГЭ, в том числе экзамен по любимой физике, и получил огромные шансы на высшее образование.

Одновременно с общеобразовательной школой Вячеслав получил музыкальное образование в местной музыкальной школе по классам баяна и гитары. Мальчик был способным и во время учебы неоднократно становился лауреатом конкурсов. Но все же выбрал точные науки.

- В детстве, как и любые другие дети, я все время менял мечту, кем хочу быть. Уже в сознательном возрасте у меня возникло желание пойти учиться в музыкальное училище, - рассказывает Вячеслав.

Одновременно с музыкой юношу завораживал процесс создания анимации.

- В детстве моей любимой игрушкой был советский металлический конструктор. Я почти автоматически разбирал любую игрушечную машинку. Правда, не всегда собирал обратно, но это можно считать облегчением конструкции, - шутит Вячеслав. - Поэтому при определении будущей специальности мой выбор пал на инженерные направления.

С высокими результатами ЕГЭ счастливый выпускник принялся выбирать себе вуз, при этом уезжать за пределы Рязанской области в то время желания у него не было.

- Среди инженерных профессий в Рязани выделяется три вуза: Радик, Сельхоз и Политех, и в них я подал документы. Однако среди всех как-то приятнее, домашнее, себя показал Политех. Они первыми мне позвонили, чтобы сообщить, что я прохожу по баллам на специальность. Так я и остался в Политехе, - признается Вячеслав.

«Вам нужно устроиться на работу по специальности уже сейчас»

Годы учебы в рязанском филиале Вячеслав вспоминает с теплотой и трепетом. В институте он продолжил заниматься музыкой, успешно совмещая ее с учебой, ведь вуз поощряет разностороннее развитие студентов и предоставляет для этого все возможности. Диплом с отличием он получил по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».

- За этим страшным названием скрывается всего лишь инженер - технолог-универсал, который может собрать в голове общую картину производства деталей и узлов. Если что-то нужно для процесса производства, человек моей специальности сконструирует недостающую оснастку и прочие вспомогательные элементы, - объясняет Вячеслав.

После окончания бакалавриата в 2019 году выпускник задумался о повышении уровня образования и решил продолжить обучение в магистратуре, поступив в головной вуз Рязанского Политеха Московский политехнический университет.

Через месяц учебы будущему магистру поставили сложную задачу.

- Мне сказали: «Вам необходимо в дипломном проекте решить именно реальную задачу производства, поэтому вам нужно устроиться на работу по специальности уже сейчас», - рассказывает инженер.

Печать металлом на 3D-принтере

На первом курсе магистратуры Вячеслав устроился на работу в Московский производственный комплекс "Салют" АО ОДК, который занимается производством авиационных двигателей. Около полутора лет он отработал инженером-технологом в механо-обрабатывающем цехе.

- Я продумывал, как изготавливать детали, и следил за их производством, - вспоминает рязанец свои первые годы в столице. - Работа была интересная, особенно когда лично видишь деталь, которая изготовлена по твоему технологическому процессу, по твоей инструкции. Но хотелось чего-то более современного.

Когда студенту поступило предложение перейти в филиал АО «ОДК» «НИИД», он не раздумывая согласился. На новом месте молодой специалист начал заниматься с установкой, наплавляющей металл, которая, по сути, представляет собой громадный 3D-принтер.

- Мне повезло попасть в молодую команду, которая занимается данным аддитивным направлением, - рассказывает Вячеслав. - Мы помогали друг другу, но и образования, полученного в Рязанском Политехе, было достаточно, чтобы комфортно начать работать. Стандартной фразы: «Забудь все, чему учили в институте», я так нигде и не услышал.

Пригодились занятия в учебных центрах заводов, а также обязательное обучение рабочим профессиям, которые дают студентам Рязанского Политеха. Во время учебы Вячеслав, как и многие однокурсники, получил третий разряд станочника широкого профиля и второй разряд оператора станка с числовым программным управлением.

- В Рязанском Политехе производство мы видели не только на картинках, но и в жизни, на практике. Поэтому при устройстве на предприятие мне все уже было знакомо, - рассказывает выпускник Политеха.

Детали для двигателя АИ-222-25 создаются с помощью аддитивных технологий.

С новыми технологиями - дни вместо месяцев

После окончания магистратуры в 2021 году Вячеслав продолжил работать в НИИ, и за несколько лет молодой специалист реализовал немало значимых проектов. Он привык к многозадачному подходу и способен решать самые разные вопросы.

- В распоряжении нашего отдела находится отечественный гибридный комплекс. Этот станок имеет как обычные фрезерные функции пятиосевого обрабатывающего центра, так и все для технологии прямого лазерного выращивания, - рассказывает специалист.

Вячеслав занимает должность основного программиста отдела и составляет управляющие программы для работы станка.

- Процесс прямого лазерного выращивания до сих пор не славится стабильностью, поэтому мы постоянно дежурим у станка в роли оператора, чтобы подмечать какие-то моменты в процессе печати новой детали, - отмечает он. - Аддитивные технологии позволяют делать детали за несколько дней, а стандартное производство - за несколько месяцев. Но у таких технологий есть свои нюансы и ограничения, и нам приходится это учитывать при подготовке 3D-моделей.

Обычно такая технология печати применяется для деталей габаритных - метр и больше. Нередки случаи, когда необходимо изготовить деталь, которая больше физических ограничений оборудования. Вот и приходится молодым специалистам решать вопрос, как уместить деталь в станок и не потерять при этом в качестве.

- Мы изучаем возможности, как применить аддитивные технологии для ремонта новых деталей. Мы участвовали в совместном проекте с СПбГМТУ по проработке способов восстановления лопаток моноколеса для авиационного двигателя АИ-222-25, - рассказывает Вячеслав.

Изготовленные по инструкциям 25-летнего Вячеслава детали используются в разных отраслях промышленности и применяются по всей стране, в том числе в авиастроении.

На примере истории героя нашей публикации видно, как качественное образование, полученное в Рязанcком Политехе, помогает стремительно построить успешную карьеру и быть востребованным специалистом в любой точке страны!

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