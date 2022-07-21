«Коллапса не будет, надо спокойно и последовательно работать»

Председатель правления Прио-Внешторгбанка (ПАО) Роман Ганишин.

В Коломне состоялась бизнес-встреча, на которой выступили эксперты федерального уровня, в частности своим видением будущего российской экономики поделился руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Организовал встречу для предпринимателей из Московской и Рязанской областей Прио-Внешторгбанк, офисная сеть которого охватывает оба региона. По словам участников, обсуждение текущей экономической ситуации и возможных точек роста в сегодняшних условиях оказалось для них жизненно важным.

Встречу открыл руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Эксперт убежден, что структура российской экономики в ближайшее время сильно изменится. Ключевой риск он видит в новой экспансии импорта, потому что страна недополучит комплектующих, сырья от прежних иностранных поставщиков и будет искать замещение в Китае, Иране, Южной Корее, Индии. Чтобы этого не произошло, нужно самим переходить на производство полного цикла, искать поставщиков не на внешнем, а на внутреннем рынке. И тогда откроются окна новых возможностей.

Фото: Прио-Внешторгбанк.

— Это разного рода импортозамещение, системная интеграция (мы будем вынуждены дополнять европейское оборудование нашим или китайским, что в принципе не должно было стыковаться, но это нужно будет делать), — отметил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. — Кто будет активен, тот рано или поздно и выйдет вперед. В любом случае потребительские рынки будут расти, и у тех, кто занимается импортозамещением, ориентируется на внутренний спрос, эти возможности возникнут.

О том, как реализовать увиденные возможности на практике, говорили с исполнительным директором Московского областного гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов МСП Светланой Березиной и руководителем проекта Федерального центра компетенций Владимиром Масленниковым. Представители банка рассказали о мерах господдержки, которые реализуются через банк.

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

— Мы можем предложить большинство программ для МСП от господдержки и замещения импорта до развития производства и пополнения оборотных средств, - отметил председатель правления Прио-Внешторгбанка (ПАО) Роман Ганишин. - И мы бы хотели познакомить бизнес с этими выгодными программами. Иногда незнание каких-то аспектов может привести к тому, что какие-то возможности будут упущены. Мы надеемся, что совокупность знаний, полученных на сегодняшней встрече, поможет не только сохранить бизнес, но и приумножить его, эффективно выстроив управление в это непростое время.

Те, кто уже начал плотно сотрудничать с банком, хорошо знают об этих мерах. Например, компания «Русская ягода» воспользовалась программой льготного кредитования по поддержке сельхозпроизводителей.

— Мы сотрудничаем с банком с 2019-ого года, — рассказал гендиректор «Русской ягоды» Иван Рябинин. — В этом году получили кредит под 2,5% как сельхозпроизводители. Я считаю, это фантастическая ставка, которая позволяет нашей компании интенсивно развиваться, благодаря субсидиям минсельхоза Московской области. Эта программа нам позволяет активно развиваться.

Предприятие по производству порошковых красок «Роял групп» первым в Московской области получило льготный кредит по программе региональной поддержки бизнеса по субсидированию процентных ставок.

— Мы узнали об этой программе благодаря руководителю Коломенского офиса Ольге Скрыпченко. Мы про нее не знали, она нам ее прорекламировала. Для нас было бы упущением не воспользоваться таким вариантом, потому что мы в то время начали строительство нового заводского здания, искали льготное финансирование и для нас это оказалось то, что как раз было нужно.

Экспертные обзоры были полезны всем участникам бизнес-встречи, рассказ о программах льготного кредитовнаия, которыми можно воспользоваться в Прио-Внешторгбанке больше заинтересовал тех, кто не является его клиентом, потому что об отдельных мерах господдержки, как они признались, многие слышали впервые. Узнать обо всем подробнее бизнесменов пригласили в офисы банка. Также уточнить информацию можно на сайте priovtb.com.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан в 1989 г. Лицензия Банка России № 212