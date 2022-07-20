Почему пациенты выбирают клинику «Поколение»?

ЛДЦ «Поколение» находится на Первомайском проспекте, 27а.

В лечебно-диагностическом центре «Поколение» работают специалисты практически всех направлений:

онколог-маммолог, невролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, психиатр-нарколог, кардиолог, пульмонолог и врачи общей практики - терапевты, профпатологи (лечат профессиональные заболевания - Ред.). В некоторых клиниках кардиолог, например, принимает в Дашково-Песочне, а уролог - в Канищеве. Это неудобно, пациенту приходится ездить по городу в поисках того или иного врача. И совсем другое дело, когда все медицинские услуги оказывают в одном здании, прием ведется по всем узким специальностям и в удобное для пациента время - c 7:00 до 23:00, без выходных.

Найти нужный кабинет быстро и легко.

- У нас работают специалисты высокой квалификации - кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории, - рассказывает главный врач лечебно-диагностического центра «Поколение» Алексей Яшин. - Многие удостоены профессиональных наград. Не буду называть конкретные фамилии, потому что, отмечая одних, можно обидеть других, не менее уважаемых людей. Среди наших специалистов есть как опытные врачи с многолетним стажем так и молодые, перспективные доктора. Это будущее нашей медицины, достойное поколение работников здравоохранения. Коллектив профессионалов - наша гордость. Ведь пациент часто приходит к конкретному врачу. И ему не важно, в какой клинике он работает.

Главный врач лечебно-диагностического центра «Поколение» Алексей Яшин.

Врачи постоянно совершенствуют свои знания и навыки, участвуют в медицинских конгрессах российского и международного уровня, научно-практических конференциях, по итогам которых в клинике внедряются инновационные методы диагностики и лечения. Сотрудники центра регулярно проходят курсы повышения квалификации, получают именные сертификаты о профессиональной подготовке. Медицина развивается очень быстро, появляется новое, более совершенное оборудование, которое необходимо осваивать для оказания качественной медицинской помощи.

На заметку

ЛДЦ «Поколение» находится в Рязани, на Первомайском проспекте, д. 27а. Предварительно записаться на прием можно по телефону 43-43-00 или на сайте

www.pokolenie62.ru.

Лицензия № ЛО-62-01-001828 от 15 июня 2018 года выдана Министерством здравоохранения Рязанской области.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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