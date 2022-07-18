Несвободный гражданин с острова Свободы. Бестолковая кража в московском аэропорту занесла кубинца в Рязань

Рязанская полиция не смогла депортировать кубинца на родину, поэтому хотела оставить его у себя… Фото: Иван ВИСЛОВ

В конце мая 2022 года из зала Железнодорожного суда Рязани полицейские вынуждены были отпустить гражданина Кубы, которого правоохранительная система так и не смогла депортировать на родину. Сотрудники УМВД хотели еще пару месяцев попридержать кубинца в Центре временного содержания иностранных граждан, но у суда было другое мнение.

А началась эта история летом прошлого года, когда гражданин Кубы Магас Хулио Мустельер, находясь в зале регистрации терминала «А» одного из столичных аэропортов, заметил в тележке для перевозки багажа мужской клатч.

Убедившись, что владельца рядом нет, он взял сумочку – и скрылся. Добычей молодого кубинца стали 1060 долларов США и 11 тысяч рублей. В клатче были еще документы на машину, паспорт и банковские карты, но воришку это уже мало интересовало. Впрочем, распорядиться деньгами он не успел, взяли его недалеко от аэропорта.

В конце июня украл, в середине августа – суд. Все это время кубинец находился в СИЗО. И во время следствия, и в суде, который проходил в особом порядке, мужчина полностью признавал вину. Судья этот момент учел, а также его раскаяние, «нейтральную характеристику» из следственного изолятора, состояние здоровья и отсутствие судимостей. В итоге, кубинец получил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В апелляционной жалобе Мустельер пытался донести, что суд не учел наличие у него малолетнего ребенка, а этот факт «свидетельствует об исключительных обстоятельствах», а также заглаживание вины перед владельцем клатча. Последний, к слову, на суде не присутствовал, и претензий к воришке не имел.

Московский городской суд посчитал, что наказание справедливое, не суровое, поэтому что-то еще там смягчать не нужно.

Свободен, но не совсем

Прямиком из Москвы доставили гражданина Кубы в поселок Комсомольский Скопинского района Рязанской области для отбытия наказания в КП-4.

В феврале 2022 года, незадолго до освобождения Магаса Мустельера, ФСИН России вынес распоряжение о нежелательности пребывания кубинца в России. А уже на основании этого распоряжения, 17 марта УМВД России по Рязанской области в отношении Мустельера вынесло решение о его депортации.

Освободился из колонии-поселения Магас Хулио 21 марта, но полицейские тут же поместили его в Центр временного содержания иностранных граждан на двое суток, и за это время пытались решить вопрос с авиабилетом до Кубы. Но 48 часов не хватило, и полиция вышла с административным иском в Железнодорожный суд Рязани о помещении кубинца (по факту – оставлении) в Центре еще на два месяца. Судья с прокурором полностью согласились с иском, и бедолага с острова Свободы остался в рязанском Центре временного содержания иностранных граждан еще на 60 суток.

Недостаточно оснований

Но в мае этот срок закончился, а полиция безуспешно продолжала решать вопрос с покупкой авиабилета для депортации гражданина Кубы на родину. Мол, 12 мая направляли заявку на бронирование и покупку авиабилета, но его невозможно было оформить из-за того, что нет прямого беспересадочного сообщения с Кубинской Республикой. Поэтому полиция вновь вышла в суд с иском о продлении срока содержания в Центре еще на два месяца, поскольку «все предпринятые для этого [депортации] меры исчерпаны и не дали никакого результата».

В этот раз не только сам Магас Хулио Мустельер возражал против очередных 60 суток, но и прокурор… А судья, сославшись на Конвенцию по защите прав человека и основных свобод, пришел к выводу, что дальнейшее содержание Мустельера в специальном учреждении «перестало быть допустимым».

«Наличие распоряжения ФСИН России о нежелательности пребывания Мустельера на территории России и решения УМВД о его депортации не могут служить достаточным основанием для продления срока пребывания в спецучреждении, поскольку не представляется возможным определить, когда он будет фактически депортирован за пределы территории Российской Федерации», - говорится в решении суда.

— Как видно из решения суда, вопреки усилиям и ходатайствам сотрудников полиции иностранный гражданин не будет помещен в центр временного содержания иностранных граждан УМВД или депортирован. Учитывая сложившиеся обстоятельства, сотрудники полиции будут держать этого иностранного гражданина в поле зрения, — прокомментировали «КП-Рязань» в пресс-службе УМВД.

Другими словами, гражданин Кубы свободен, но будет находиться под контролем правоохранительной системы. Вернется ли он когда-нибудь на родину, да и хочет ли, неизвестно.

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