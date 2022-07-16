Упало давление в двигателе, и пилот не стал рисковать. В Рязанской области аварийно сел легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Рязанской области.

Еще один авиационный инцидент за минувшее время произошел в Рязанской области. В субботу, 16 июля, в Спасском районе совершил аварийную посадку легкомоторный самолет марки «Бекас». Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, воздушное судно приземлилось в поле в нескольких километрах от деревни Моньясово.

Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России, по предварительной информации, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность – во время полета пилот заметил, что в двигателе самолета упало давление. Летчик не стал рисковать и решил экстренно посадить борт на дорогу, однако, при посадке задел линии электропередач. В итоге два села частично остались без света, в настоящее время электроснабжение восстанавливается.

Воздушное судно приземлилось в поле недалеко от деревни Моньясово в Спасском районе.

К счастью, в результате авиационного происшествия никто не погиб и не пострадал. Все случилось вдали от жилых домов и населенных пунктов. Известно, что на борту воздушного судна находились два человека: пилот и пассажир. Оба от медицинской помощи отказались. Сам легкомоторный самолет получил незначительные повреждения.

В результате авиационного происшествия никто не погиб и не пострадал.

Тем не менее, по факту аварийной посадки следователи Западного межрегионального СУ на транспорте СК России начали доследственную проверку. Место происшествия и сам самолет уже осмотрели, назначены дополнительные экспертизы и организованы проверочные мероприятия с целью выяснить все обстоятельства произошедшего.

Это происшествие – второй авиационный инцидент в Рязанской области за минувшее время. 24 июня 2022 года во время учебно-тренировочного полета в областном центре упал военно-транспортный самолет Ил-76. На борту воздушного судна находились девять членов экипажа, погибли пять человек. Причиной стала неисправность двигателя.