Кульминация большого пути. Хирурги БСМП спасли рязанца с раком поджелудочной железы

Врачи удалили опухоль головки поджелудочной железы 71-летнему рязанцу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сложнейшую операцию провели в отделении острых хирургических заболеваний печени и поджелудочной железы рязанской БСМП, удалив опухоль головки поджелудочной железы 71-летнему пациенту.

«Мы долго готовились к такой операции. Это кульминация большого пути, состоящего из многочисленных методов обследования и подготовки пациента», - отметил заведующий отделением острых хирургических заболеваний печени и поджелудочной железы, доцент кафедры урологии с курсом хирургических болезней РязГМУ Сергей Леонченко.

По словам специалиста, сама операция длилась 4,5 часа, что обусловлено сложностью анатомии данной области организма и необходимостью полностью удалить все пораженные ткани.

Панкреатодуоденальная резекция – один из самых сложных этапов лечения онкологии поджелудочной железы. В этой зоне сконцентрированы важнейшие органы и сосуды организма. Чтобы избавить пациента от опухоли, необходимо удалить часть желудка и поджелудочной железы, всю двенадцатиперстную кишку, пересечь печеночный проток и при этом обойти жизненно важные сосуды. Затем для восстановления целостности между органами накладываются анастомозы (естественное соединение между двумя полыми органами – Ред.), без которых организм не сможет функционировать.

После операции пациент еще долго питался через зонд, ему установили дренажи брюшной полости и желчных протоков, чтобы обеспечить состоятельность анастомозов.

«Большое искусство не просто сделать операцию, но и выходить пациента после нее. Если все анастомозы оказались состоятельными, мы можем считать, что операция прошла успешно. Именно так было в этом случае, и пациента выписали уже на десятый день, что считается достаточно коротким послеоперационным периодом», - уточнил доцент Сергей Леонченко.

Как отметил главный врач рязанской БСМП Виктор Филимонов, пациентов с онкологией поджелудочной железы сейчас в Рязанской области много, поэтому важно расширять возможности оказания хирургической помощи.

«Для этого в БСМП есть современное оборудование, квалифицированные специалисты, которые на каждом этапе контролируют состояние больного и ведут его по непростому пути лечения и выздоровления. Мы и дальше будем работать в этом направлении», – заверил Виктор Филимонов.

Отметим, в новой БСМП панкреатодуоденальная резекция делалась впервые.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!