Сведения о размере и других условиях оплаты работ ООО «М Менеджмент групп» по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) ООО "М Менеджмент групп", ИНН: 9705076686, адрес: г. Москва, тел. +79036412041, эл. почта: electkurator@gmail.com, по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов кандидатам на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Аэропорт, Совета депутатов муниципального округа Беговой, Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский, Совета депутатов муниципального округа Войковский, Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, Совета депутатов муниципального округа Головинский, Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, Совета депутатов муниципального округа Коптево, Совета депутатов муниципального округа Левобережный, Совета депутатов муниципального округа Молжаниновский, Совета депутатов муниципального округа Савеловский, Совета депутатов муниципального округа Сокол, Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский, Совета депутатов муниципального округа Ховрино, Совета депутатов муниципального округа Хорошевский Совета депутатов муниципального округа Богородское, Совета депутатов муниципального округа Вешняки, Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово, Совета депутатов муниципального округа Восточный, Совета депутатов муниципального округа Гольяново, Совета депутатов муниципального округа Ивановское, Совета депутатов муниципального округа Измайлово, Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, Совета депутатов муниципального округа Новогиреево, Совета депутатов муниципального округа Новокосино, Совета депутатов муниципального округа Перово, Совета депутатов муниципального округа Преображенское, Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора, Совета депутатов муниципального округа Сокольники, Совета депутатов муниципального округа Лефортово, Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, Совета депутатов муниципального округа Капотня, Совета депутатов муниципального округа Рязанский, Совета депутатов муниципального округа Текстильщики, Совета депутатов муниципального округа Некрасовка, Совета депутатов муниципального округа Кузьминки, Совета депутатов муниципального округа Люблино, Совета депутатов муниципального округа Марьино, Совета депутатов муниципального округа Нижегородский, Совета депутатов муниципального округа Печатники, Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый, назначенных на 11 сентября 2022 года.

Сведения о размере оплаты работ ООО «М Менеджмент групп».

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Сведения о размере оплаты работ ООО «М Менеджмент групп».

Сведения о размере оплаты работ ООО «М Менеджмент групп».

Сведения о размере оплаты работ ООО «М Менеджмент групп».

* Цены приведены в рублях,без НДС, с учетом всех производственных издержек. Стоимость доставки рассчитывается отдельно, исходя из веса продукции и километража. Стоимость конкретных заказов определяется в указанных ценовых диапазонах, в зависимости от объема заказа и сроков изготовления. При изготовлении продукции, с использованием другого вида бумаги/материалов или плотности, стоимость производства продукции будет изменяться в соответствии с разницей стоимости определенного вида и плотности. Стоимость изготовления нетиповой продукции, формат/объем полос, который отличается от приведенной в таблице, рассчитывается индивидуально.