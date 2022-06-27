На детсады Рязани выделили 3,2 млрд рублей, но родителей все равно просят «добровольно» приносить деньги

Игрушки - важный инструмент для развития ребенка. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Уважаемые родители! Если вы хотите, чтобы в течение дня ваши дети имели возможность играть, сдаем деньги на игрушки», - с таких слов нередко начинаются организационные собрания родителей в детсадах. И эта лишь одна из многочисленных статей расходов, на которые с мам и пап регулярно собирают дань. Недавно в редакцию «КП-Рязань» обратились родители дошкольников с вопросом о законности подобных денежных сборов. Конечно, родителям не жаль средств на своих малышей, но неужели наше государство настолько обнищало, что не способно оборудовать детсады игрушками?

За разъяснением мы направились в городское Управление образования и молодежной политики, и были удивлены озвученными цифрами.

Детский сад - второй дом для ребенка. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Игрушки, охрана, химчистка… Что еще?

- Мы собираем деньги на подарки воспитателям и угощения детям, на охрану и ремонт.

- А мы еще сдаем на химчистку ковров, покупку игрушек и кислородные коктейли.

Подобные диалоги нередко можно услышать среди мам дошколят в разных районах города. Пожалуй, невозможно найти детский сад, где с родителей берут исключительно плату за посещение ДОУ. В каждой группе создают родительский комитет, и активные мамы берут в свои руки организацию денежных сборов на разные нужды. Основная часть из этого списка потребностей возникает по инициативе сотрудников детского сада. «Нужно сдать на ремонт беседки, на учебные пособия, на благоустройство территории, поставить новые двери и окна…» - то и дело слышат родители от сотрудников детсада и покорно собирают внушительные суммы на своих ненаглядных.

В разных детских садах города свои порядки сборов. Кто-то предпочитает сдавать раз в году - сразу на все нужды, и таким образом у группы формируется «родительский фонд». Из этой копилки деньги тратят на покупку цветов и угощений к праздникам, на ремонт, охрану и все прочие запланированные нужды в течение всего года. Разумеется, остается резерв, и при возникновении форс-мажорных обстоятельств он пополняется. Такой подход удобен, но родителям в начале учебного года приходится расставаться сразу с кругленькой суммой, что бьет по семейному бюджету.

Альтернативный подход предполагает регулярные сборы в течение всего года, приуроченные не только к праздничным датам, но и к насущным просьбам детсада. Это могут быть небольшие суммы, буквально от 20 до 300 рублей, и для родительского кошелька они не так критичны. Однако таких сборов в течение года может быть незапланированное количество, поэтому рассчитать бюджет на долгосрочный период не получится.

«Сборы с родителей в детсадах всегда были, есть и будут. Мы ведь все стараемся давать своим детям только лучшее, поэтому и сдаем безоговорочно, по первой просьбе воспитателей», - говорят многие родители. И с этим трудно не согласиться. Но вопрос, а на какие нужды тогда выделяются финансы из бюджета, не дает покоя. С ним мы и обратились в Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.

В детском ие сады Фото: Алексей БУЛАТОВ

По 1350 рублей - на игрушки и пособия

В ведомстве пояснили, что расходы на содержание ДОУ определяются исходя из объема затрат предшествующего года. Так, в этом году на работу подведомственных дошкольных образовательных учреждений предусмотрено 3,2 млрд рублей. Сумма впечатляющая, но в нее входит обеспечение различных нужды во всех детсадах и яслях города. Эти средства ДОУ может направить на оплату труда работников учреждения, на учебные расходы, на оплату налогов, на покупку продуктов. Также эти средства направляются на текущее содержание зданий - оплату коммунальных услуг и связи, борьбу с грызунами, противопожарные мероприятия, обслуживание сетей, проведение капитального ремонта, вывоз и захоронение отходов, заправку и ремонт картриджей, обслуживание кнопки экстренного вызова полиции, приобретение чистящих и моющих средств и мягкого инвентаря. Интересный факт, что из этой суммы могут выписываться и премии сотрудникам учреждения.

- Согласно примерному Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в городе Рязани, утвержденному постановлением администрации города Рязани 29 сентября 2020 года №3596, заработная плата работника учреждения включает в себя должностной оклад, выплаты по повышающим коэффициентам, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты. Исходя из этого, средства, выделенные на заработную плату, могут быть направлены на премии сотрудникам.

Что касается сборов с родителей на игрушки и пособия, то в управлении образования и молодежной политики нас заверили, что детские сады получают средства на эти цели из бюджета:

- Ежегодно на финансирование учебных расходов в ДОУ (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) из областного бюджета средства выделяются в соответствии с нормативом, размер которого определяется правительством Рязанской области и составляет 1350 рублей на каждого воспитанника в год. В соответствии с потребностью бюджетные средства направляются на первоочередные нужды.

На ремонт и благоустройство дошкольные учреждения также получают финансирование. Так, в прошлом году на бюджетные деньги провели ремонтные работы в 66 детских садах, отметили в городском управлении образования и молодежной политики.

- Средства направлены на ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, кровли, электромонтажные работы, общестроительные работы, ремонт туалетных комнат, обустройство веранд, ремонт ограждения территорий учреждений, - пояснили в пресс-службе.

Выходит, средства выделяются, и немалые. Другой вопрос - достаточно ли их на решение всех насущных вопросов в детском саду.

- Дополнительные финансовые средства ДОУ выделяются в течение финансового года при наличии дополнительных источников финансирования и при перераспределении экономии, складывающейся в ходе исполнения бюджета в текущем году, - отвечают в ведомстве.

Оборудование в детсаду должно соответствовать нормативам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Исключительно добровольный характер»

Как не устают повторять в ведомстве, сбор средств с родителей может носить исключительно добровольный характер. С юридической точки зрения все сборы называются «пожертвованиями от юридических или физических лиц», и они регулируется общими нормами статьи №582 Гражданского кодекса РФ, а также нормами Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

- Внесение родителями пожертвований является правом, а не обязанностью граждан, и носит исключительно добровольный характер, - делают важную пометку в пресс-службе администрации.

Важно и то, что все средства (и бюджетные, и от родителей) должны поступать на счет бюджетных ДОУ, который открыт в финансово-казначейском управлении горадминистрации. А в автономных детсадах такой счет открывают в банке.

- Открывать специальный счет для средств, поступающих от родителей, не требуется, - поясняют в ведомстве.

Выходит, уважаемые родители, решение сдавать или нет подобные «пожертвования» зависит исключительно от вас.

Комментарий психолога

- Как вести себя мамам и папам, которые не хотят принимать участие в «добровольных пожертвованиях» в детском саду, чтобы избежать конфликта с руководством и другими родителями? - на вопрос отвечает семейный психолог Валентина Конкина.

- Мнению большинства противостоять сложнее. Под давлением группы люди чаще принимают невыгодные для себя решения. А когда это касается наших детей, то в дело вступают еще и глубоко укоренившиеся в нас убеждения: «отыграются на ребенке», «лучше сдать, чтобы потом не думать». Эти страхи играют не последнюю роль, когда мы участвуем в денежных сборах, откупаясь таким образом от всего плохого, что рисует нам наше воображение и что, скорее всего, никогда не случится.

Чтобы отстоять свое мнение, необходимо четко ориентироваться в ситуации, задавать неудобные вопросы: «Это добровольный взнос?», «Я могу его не платить?» Спокойное и уверенное прояснение ситуации помогает избежать конфликта и отстоять свою позицию.

Ну а страхи того, что ваш ребенок станет козлом отпущения, по большей части необоснованы: профессиональные воспитатели относятся к детям ровно и доброжелательно, по крайней мере, их этому учат. А конфликтные ситуации в связи с ребенком в детском саду и школе могут возникнуть у любого родителя, вне зависимости от того, платит он пожертвования или нет.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Управление образования и молодежной политики г. Рязани тел.: 72-01-01 доб. 200 (начальник отдела общего образования)

Прокуратура Рязанской области: раздел Обращения граждан на сайте prokrzn.ru

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