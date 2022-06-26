Ни газа, ни света, ни ТВ… Что и где отключат в Рязанской области уже 27 июня

В Рязанской области уже 27 июня массово отключат электричество и газ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже в понедельник, 27 июня, в Рязани и в районах Рязанской области грядут отключения электричества. В рязанской глубинке не будет еще и газа, а кто-то останется без телевидения. В качестве причин отключения власти и ресурсоснабжающие организации называют ремонтные и профилактические работы.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет 27 июня в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- поселок Варские, село Шумашь, село Дубровичи, деревня Красный Восход — с 10:00 до 16:00;

- село Бахмачеево, село Дядьково — с 10:00 до 17:00.

По данным администрации Рязанского района, с 10:00 до 16:00 не будет электричества и в селе Льгово. Причина – техническое присоединение.

В других населенных пунктах в качестве причин отключения называют монтаж дополнительных фазных проводов, ревизия воздушной линии, замена проводов и расчистка воздушной линии от деревьев и кустарников.

Спасский район:

- деревня Ухорское — с 10:00 до 16:00;

- село Ярустово — с 09:00 до 15:00;

- село Деревенское, село Петровичи — с 09:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- село Столпцы — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Елизаветино, поселок Пронск — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Новочернеево — с 09:00 до 17:00.

Не будет в понедельник, 27 июня, электричества и в Рязани. Под отключение попали пять улиц, в том числе – в центре города, а также в Храпове (подробнее).

С 27 июня возможны кратковременные перерывы в телерадиовещании в деревне Клетино Касимовского района. С 09:00 до 17:00 на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы. Именно они требуют отключения передающего оборудования.

С 27 июня жителям Скопинского и Милославского районов придется на неделю приспособиться жить без газа. Под отключение попадут десятки населенных пунктов, в том числе в райцентрах – Скопине и Милославском (график отключений и список населенных пунктов). К слову, на следующий день без газа останутся часть жителей Спасского района.

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