В Скопинском районе реконструируют памятники и обелиски воинам, павшим в Великой Отечественной войне

Скопинцы надеются на скорое завершение всех намеченных на этот год проектов и готовят новые инициативы на будущий.

За пять лет действия в Рязанской области программы поддержки местных инициатив реализовано немало достойных проектов. Общими усилиями неравнодушных жителей, региональной и местной власти в разных уголках региона создаются важные социально значимые объекты. Так, в в Скопинском районе появились новые детские площадки, зоны отдыха и многие другие социально важные объекты. Активная позиция местных жителей и власти позволила в этом году приступить к реализации девяти социально значимых объектов в восьми городских и сельских поселениях.

Детские площадки, тренажеры, зоны отдыха

Скопинский район один из первых ощутил блага новой программы поддержки местных инициатив, и в муниципалитете построили новые детские и спортивные площадки, привели в порядок территории кладбищ, зоны у мусорных контейнеров, сделали теневые навесы в детсадах, организовали зоны отдыха возле культурно-досуговых центров. Программа показала высокую эффективность, завоевала доверие у местных жителей и с каждым годом набирает популярность в районе.

В этом году по программе поддержки местных инициатив намечено воплотить в жизнь девять социально значимых объектов на 10 млн рублей в восьми городских и сельских поселениях. Это Шелемишевское, Павелецкое, Побединское, Горловское, Полянское, Ильинское и Успенское поселения. Большинство проектов касаются благоустройства и ремонта памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне. С самого момента вступления Скопинского района в программу поддержки местных инициатив местные жители активно помогают властям с облагораживанием мемориалов. И это не случайно, ведь скопинцы свято чтят память о погибших земляках, уделяют внимание ветеранам, сражавшимся за свободу и независимость государства, мир на родной земле.

Этим летом полным ходом ведется ремонт и благоустройство обелисков в селах Казинка, Чулково, Шелемишево и Ермолово.

Контроль, прозрачность, исполнение

В селе Казинка обелиск был построен еще в 60-е годы, и сейчас медленно разрушается. Местные жители предложили восстановить памятник с помощью проекта местных инициатив. Инициативу поддержали власти, и общая сумма реконструкции составила 1,65 млн рублей. Во время подготовки проекта инициативная группа выявила новые имена погибших, и список пополнился до 451 человека.

- Мы участвовали в этом программе уже трижды. В первый год провели благоустройство кладбища в селе Казинка, а в прошлом году - кладбище села Березняки. Эта программа дает возможность осилить дорогостоящие проекты. К участию привлекается население, а значит, люди чувствуют свою ответственность, - отмечает Глава МО - Скопинский муниципальный район Вячеслав Затяжных. - С каждым годом население активнее принимает участие в этой программе, потому что четкая цель и конкретные сроки приводят к контролю, прозрачности и исполнению. Растет доверие к программе, привлекаются дополнительные средства финансирования, что дает возможность решать наболевшие проблемы.

В рамках программы поддержки местных инициатив реконструируют также памятник павшим воинам-односельчанам в ВОВ в селе Чулково. Во время войны из Чулкова ушли на фронт более 500 жителей, а вернулись только 211. Каждую семью коснулась боль утраты, и дань памяти героям скопинцы передают из поколения в поколение. Обелиск находится на территории школы, где учатся правнуки, родственники погибших воинов. Школьники ухаживают за мемориалом, где увековечены имена героев, - сами выращивают рассаду цветов, высаживают клумбы, регулярно наводят здесь порядок.

- Это самое малое, что мы можем сделать в дань памяти павшим воинам. Память о том поколении должна храниться в наших сердцах всегда. На всех общешкольных мероприятиях мы говорим, что важно знать и помнить наше прошлое. Воины боролись за то, чтобы мы жили счастливо, мирно и больше никогда не испытали ужасов той страшной войны, - рассказывает директор МБОУ «Чулковская СОШ» Людмила Машникова.

С момента постройки в 70-х годах прошло много времени, и сейчас памятник находится в плачевном состоянии, несмотря на заботу и уход. Идею обновления этого памятного места подал староста села Иван Пятин, и его инициатива получила поддержку со стороны местных и региональных властей. На реализацию проекта выделили 1,3 млн рублей. Сейчас уже завершается первый этап благоустройства - демонтаж старого памятника и подготовка площадки.

Скопинцы надеются на скорое завершение всех намеченных на этот год проектов и готовят новые инициативы на будущий.