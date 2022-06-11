Работу в Рязанской области врио губернатора Павел Малков начал с самого сложного

Первый рейд в новой должности, по дорогам, Павел Малков провел вместе с зампредом Евгением Беленецким, который также курирует строительный комплекс и ЖКХ.

10 июня миновал месяц с момента назначения врио губернатора Рязанской области Павла Малкова. Именно такой срок он положил себе на знакомство с регионом, после чего пообещал президенту Владимиру Путину представить план его дальнейшего развития.

Несмотря на огромный массив информации, в которую предстояло вникнуть бывшему главе Росстата, он немалую часть времени успел провести в разъездах. Сначала по городу, потом по районам, параллельно посещая ключевые объекты, проводя встречи. Большое внимание врио губернатора, судя по его Telegram-каналу, уделил дорогам, благоустройству, транспорту, строительству соцобъектов и другим сферам.

Начал с самого сложного

Первый рейд в новой должности - по дорогам - Павел Малков провел вместе с курирующим направление зампредом Евгением Беленецким. Новый руководитель сразу заметил повышенное внимание жителей Рязанской области к этой теме.

- Работы предстоит много. Главная задача - жестко контролировать качество выполненных работ, а также исполнение гарантийных обязательств. Все процедуры регламентированы, надо обеспечить их исполнение, - резюмировал глава региона.

По нашей информации, несмотря на большое количество обращений, в «сером доме» отмечают существенный прогресс в дорожной отрасли, так как Рязанская область из отстающих по показателям безопасности дорожного движения выходит в лидеры за счет хорошей динамики сокращения смертности на дорогах. А это и есть главный целевой показатель.

Протяженность дорожной сети в Рязанской области - более 15 тыс. километров. Учитывая долю дорог, которые изначально находились в ненормативном состоянии, стоимость их ремонта складывается в астрономическую сумму. Поэтому «наверху» не ждут мгновенного эффекта, а смотрят динамику за ряд лет.

За 2021 год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области отремонтировали 242 километра, 23 километра - капитально. Это уже беспрецедентные объемы, но в 2022 году они кратно больше. Только по Рязани, включая двухлетние контракты, работы пройдут на 26 объектах. Еще 56 участков в Рязани отремонтируют по другой программе. Это так называемый ремонт картами - не такой глубокий, не капитальный. Тем не менее проезжая часть будет восстановлена.

Кстати, в связи с большими объемами ремонта рязанцев предупреждают об определенных неудобствах в связи с неизбежными ограничениями движения. В свою очередь, власти обещать сделать все, чтобы минимизировать будущие затруднения. Для этого нужно делать все максимально быстро и без потери качества. Известно, что часть работ придется перенести на ночное время.

Солотчинский мост. Что будет дальше?

Одним из первых осмотренных Малковым объектов стал Солотчинский мост.

- Ситуация сложная: идут судебные разбирательства с подрядчиком по взысканию стоимости некачественно проведенных работ. Однако жизнь не стоит на месте, и мост необходимо приводить в порядок. Планируем до середины июля завершить диагностику существующего состояния объекта, определить виды и объемы работ, - сказал врио губернатора.

Эту особо чувствительную тему профильные руководители, насколько нам известно, держат на особом контроле. Прямо во время осмотра моста и затем на заседаниях проговаривалось, что и в какие сроки может быть сделано.

Справедливо будет заметить, что мост не первый год находится в таком состоянии. Но идет судебный процесс, и пока не завершились экспертизы, Дирекция дорог не имела права вообще что-либо делать.

Когда все необходимые экспертизы были проведены, власти наняли экспертную организацию, которая должна дать проектное решение - что с этим мостом можно сделать. Ожидается, что предпроектная работа будет закончена к началу августа, в июле. Потом можно будет разработать проект и в 2023 году, с началом строительного сезона эту работу выполнить. Таковы реальные сроки и реальная картина.

Главная стройка Рязанской области

Не мог обойти вниманием Павел Малков, пожалуй, главную на сегодня стройку в Рязанской области - новый лечебный корпус онкологического диспансера. Его он посетил вместе с депутатом Госдумы РФ, председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым и министром строительного комплекса Вячеславом Меньшовым.

Достроить новый онкодиспансер должны в срок. Важно, чтобы он как можно скорее смог принять пациентов.

Врио губернатора напомнил, что это будет 10-этажный лечебно-поликлинический центр с необходимым комплексом помещений - оперблоком, палатами интенсивной терапии, поликлиникой. Строительные работы ведутся ударным темпами и уже очевидно, что будут закончены в срок (он истекает в сентябре), - идет отделка, монтаж инженернотехнических сетей. Также проводится закупка оборудования.

- Важнее вопрос, когда же онкоцентр сможет принять первых пациентов. Для этого потребуется пройти процедуры приемки и лицензирования, обеспечить переезд персонала, отладить работу всех служб. Все это может занять еще три-четыре месяца после завершения строительства. Поручил максимально ускорить эти работы, - рассказал по итогам инспекции Малков.

При сдаче онкодиспансера власти намерены использовать комплексный подход: обеспечить его транспортной инфраструктурой, благоустроить прилегающую территорию, включая парк, организовать парковку, оборудовать безопасный пешеходный переход. Наверняка врио губернатора уже знает, что несколько важных социальных объектов успешно построили в 2021 году. Информация об этом звучала на публичном отчете членов правительства 12 мая. Среди таких объектов новое здание 5-й гимназии, школа на 500 мест в городе Сасово, дошкольные учреждения: 10 ясельных пристроек к детским садам в Рязани и 3 детских сада для детей от 1,5 до 3 лет в Рязани и Рязанском районе. Вводились в эксплуатацию ФАПы, дома культуры... Вместе с тем началось строительство долгожданной школы на 1100 мест в микрорайоне Кальное.

Не избегая острых тем

С должным вниманием Павел Малков воспринял ситуацию с предполагаемой разработкой песчаного карьера возле села Заокское. Свою позицию он выразил на заседании областного правительства 8 июня.

- У людей накопилось очень много вопросов - они пишут в соцсети, вышли на митинг. Как мне кажется, это последствия недоработки местных властей, слабого информирования. Об этом говорит и отсутствие единого мнения у самих жителей, - поделился соображениями врио губернатора.

Также он дал конкретное поручение - выехать на место и пообщаться с жителями. Справедливости ради нужно заметить: к тому моменту в правительстве уже рассматривалась возможность для трехстороннего диалога между властью, общественностью и инвестором. Есть мнение, что если ошибка была допущена, то еще до утверждения Генерального плана Заокского, так как документ принимался на основании геологических изысканий и выданной минприроды лицензии на разработку карьера.

Кроме того, редакции известно, что идет проверка прокуратуры области и природоохранной прокуратуры насчет законности получения разрешения на разработку недр, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям органов власти. И речь, как вы понимаете, идет не о вчерашнем дне и не о каком-то конкретном должностном лице или документе.

Не стал избегать острых тем Павел Малков и в случае с уличным освещением. По его поручению организовано голосование по выбору типа освещения в Рязани, точнее - параметров световой отдачи и цветовой температуры. У каждого варианта есть свои нюансы, так как любимый многими теплый свет потребует дополнительных затрат при эксплуатации и «урезания» количества светильников из-за большей стоимости (см. «Подробно»). Бюджет при этом ограничен.

Хочется верить, что в калейдоскопе мнений Павел Малков и его команда, какой бы она в итоге ни сформировалась, смогут видеть оптимальные решения. Очевидно, что для врио определяющим станет не первый месяц, а все оставшееся время до губернаторских выборов (пока они актуальны), ну а далее - каждый последующий день. То же касается и команды.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

9 июня в селе Заокское состоялась встреча с местными жителями заместителей председателя правительства Рязанской области Евгения Беленецкого и Дмитрия Филиппова. На ней Евгений Анатольевич объявил, что строительство карьера приостановлено, как минимум, до окончания прокурорской проверки. Он уточнил, что изучается законность выдачи лицензии на добычу песка, перевода земель аграрного назначения в промышленные, а также сам факт приобретения участков в собственность ООО «Порт Коломна».

- Мнение жителей, безусловно, будет учитываться, но мы должны действовать в правовом поле. Те вопросы, которые на сегодняшний момент есть, будут рассматриваться, те вопросы, которые озвучили жители, новые вопросы, их тоже нужно рассмотреть. После этого мы примем соответствующее решение. На сегодняшний момент принято решение приостановить работу по разработке карьера, пока не ответим на все вопросы, - цитируют Беленецкого «Рязанские Новости».

ПОДРОБНО

Опрос по выбору типа освещения

Опрос на платформе «Общественного голосования» проходит до 16 июня.

Предлагается выбрать параметры световой отдачи и цветовой температуры. При этом объем средств в рамках контракта остается неизменным.

Как пишут организаторы опроса, выбор «нейтрального» света предполагает закупку 14,8 тыс. светильников со световой отдачей не менее 140 лм/Вт и цветовой температурой 3985К при расходах на обслуживание порядка 35,4 млн рублей в год.

Выбор «теплого света», исходя из описания, означает приобретение 9,54 тыс. светильников со световой отдачей не менее 125 лм/Вт и цветовой температурой в 2700К и расходами на последующее обслуживание 48,5 млн рублей.

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