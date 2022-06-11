Итог встречи в Заокском: Судьбу песчаного карьера решит прокурорская проверка, а не фрондерские политакции

Зампред облправительства Евгений Беленецкий был нацелен на достижение компромисса и отметил, что действовать нужно в правовом поле.

9 июня заместители председателя областного правительства Евгений Беленецкий и Дмитрий Филиппов приехали в Заокское, чтобы встретиться с местными жителями по поводу предполагаемой разработки песчаного карьера близ села - в пойме Оки. Этот вопрос остро стоит с осени 2021 года, когда в том же зале состоялись публичные слушания по переводу земель из категории сельскохозяйственных в категорию промышленных.

Встречу организовали по поручению врио губернатора Павла Малкова, пообещавшего внимательно следить за ситуацией.

- Люди должны понимать, что представляет собой проект, для чего он, а главное, что будет с природоохранной зоной и планируются ли в принципе на нее посягательства, - подчеркнул глава региона.

Отсутствие консенсуса Павел Малков назвал «последствиями недоработки местных властей, слабого информирования». И в этом он, похоже, не ошибся, так как чаще других в негативном ключе из уст жителей звучала фамилия главы администрации Рязанского района Натальи Жуневой. Ее на встрече не было, и, по словам местных, до нее невозможно достучаться. Меж тем у людей накопилось немало вопросов, и главный из них: каким образом участки, выделенные в качестве паев и находившиеся в собственности жителей, перешли в собственность ООО «Порт Коломна» - инвестора предполагаемого карьера?

Дмитрий Филиппов пытался убедить людей, что действия ООО «Порт Коломна» правомерны и нарушений нет. Естественно, для противников карьера это стало поводом упрекнуть Филиппова в лоббизме и задаться вопросом: «А как насчет действий властей?».

Арбитром в данном случае выступил Евгений Беленецкий, который был нацелен на достижение компромисса. Прежде всего, он оповестил жителей Заокского, что строительство карьера приостановлено как минимум до окончания проверок областной прокуратуры и природоохранной прокуратуры — это может занять несколько месяцев. Изучается законность выдачи лицензии на добычу песка, перевода земель аграрного назначения в промышленные, а также сам факт приобретения участков в собственность ООО «Порт Коломна». Беленецкий попросил людей поделиться документами, которые могли бы помочь дать объективную правовую оценку, и сообщать о других значимых фактах. Также он заверил, что взаимоприемлемое решение будет найдено, а результаты проверок до жителей Заокского обязательно доведут.

- Мнение жителей, безусловно, будет учитываться, при этом мы должны действовать в правовом поле. Те вопросы, которые на сегодняшний момент есть, будут рассматриваться, те вопросы, которые озвучили жители, новые вопросы, их тоже нужно рассмотреть. После этого мы примем соответствующее решение, - сказал Евгений Беленецкий после мероприятия коллегам из «Рязанских новостей».

К слову, представителей регионального ВООПИиК, устроивших политическую акцию в Рязани с требованием отставок на недавнем митинге жителей Заокского против карьера, на этой встрече видно не было. Зато можно было воочию убедиться, что к митинговой акции воопииковцев собравшиеся отношения не имели: цели у селян совершенно другие, авторитеты — тоже.