«Можно немного и потерпеть». После экстренного кесарева сечения рязанка решилась снова рожать

Рязанка родила второго ребенка после экстренного кесарева сечения.

В рязанском роддоме №2 на свет появилась девочка Варвара – вес 2710 кг, рост 50 см. Как рассказала Наталья – мама ребенка, это ее уже вторые роды. Несмотря на то, что первые роды закончились экстренным кесаревым сечением – родился сын Кирилл, она не побоялась и вновь решилась рожать.

— Имя дочки выбрали еще до первой беременности. Решили, что если будет мальчик - назовем Кирилл, а если девочка – Варвара. Теперь у нас полный комплект! — поделилась Наталья.

По словам роженицы, беременность протекала нормально, но была отдышка, женщина сильно уставала. Варя оказалась спокойнее, чем ее братик. Она меньше брыкалась и шевелилась.

— Сами роды прошли быстро, и я родила сама, — продолжает Наталья. — На первых родах муж присутствовал, но все закончилось операцией. Когда рожала второй раз, говорили опять про операцию, поэтому решила, что рожать буду без него. Но оказалось, что я смогу родить сама. Об этом я узнала уже в родзале. После рождения Вари, я почувствовала, как ее положили мне на живот, ощутила ее тепло и увидела маленькую ручку. Я была счастлива, что моя дочка здорова.

Как сказала мама двоих детей, роды – это большой труд, но она все равно после кесарева сечения пришла за вторым малышом.

— Ради рождения этих маленьких крох, можно и немного потерпеть, — уверена Наталья.

Днем ранее «КП-Рязань» сообщала о рождение в Рязани мальчишки-богатыря. Его вес составил более 5 кг. Пятый ребенок в семье оказался рекордсменом (читать подробнее).

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