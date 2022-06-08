Рязанцам придется забыть о йогуртах и творожках? Привычные кисломолочные продукты оказались под угрозой вымирания

Ассортимент кисломолочной продукции на магазинных полках может сильно измениться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нестабильная мировая ситуация затронула каждую отрасль экономики, и вопросы появились там, где, казалось бы, все гладко. Кефир, йогурт, простокваша оказались под угрозой вымирания, заявили федеральные молочники. «КП-Рязань» выяснила прогнозы развития регионального рынка кисломолочной продукции.

«Дефицит заквасок будет в любом случае»

Здоровое питание немыслимо без кисломолочной продукции, а для ее приготовления помимо отечественного молока от здоровых коров нужны полезные микроорганизмы, которые поставляются… из-за границы. Общая мировая ситуация и новые санкции спровоцировали перебои с импортными заквасками, и эксперты опасаются, что поставки могут и вовсе прекратиться.

Основными поставщиками заквасок выступают Голландия, Дания и Италия, а также привозят культуры из Болгарии и США. Например, российские молочники часто выбирают популярного производителя заквасок для йогуртов - компанию «Христиан Хансен» из Дании. Огромная доля отечественных производителей используют эти замороженные или сухие закваски прямого внесения.

По некоторым данным, у российских молочников остался запас заквасок лишь на полгода, а что будет дальше, неизвестно. Отечественные аналоги существуют, но их объема явно недостаточно, чтобы обеспечить заквасками все молочные производства страны. В России работают всего три завода, производящих закваску для кисломолочной продукции: в Москве, Барнауле и в Угличе. Эти производства обеспечивают только пятую часть от потребностей рынка.

- На сегодняшний день в России практически все производители пользуются импортными заквасками, чаще всего - итальянскими. Российскими заквасками пользуются меньше, и эта отрасль, к сожалению, у нас не очень развита, потому что не было потребности, - отмечает эксперт по молоку и молочной продукции Рязанской областной ветеринарной лаборатории Григорий Заболотин.

Нехватка мощностей - это основная проблема российских биофабрик. К тому же эти предприятия в основном построены давно и требуют обновления оборудования. В нынешних реалиях это будет совершить крайне сложно.

- Сделать полную реконструкцию, модернизировать цех, чтобы наладить производство, нарастить мощности - это сложный вопрос, и решить его быстро просто невозможно. Дефицит заквасок будет в любом случае, - отмечает Григорий Юрьевич.

Кисломолочные продукты мы покупаем ежедневно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Кефир - наш российский продукт»

Эксперты утешают, что дефицит затронет не все кисломолочные продукты. Если для йогуртов, творожков и прочих продуктов нужны импортные бактерии, то при изготовлении кефира можно обойтись и отечественными заквасками.

- Кефир - наш российский продукт, для его изготовления используют кефирные грибки. Производители настоящего кефира, а не кефирного напитка, не пострадают. А с остальными заквасками для приготовления особенно биойогуртов, обогащенных полезными микроорганизмами, будет дефицит, - считает эксперт.

Между тем, в отраслевом объединении «Союзмолоко» заверяют, что в России нет дефицита заквасок.

- Эта категория не попала под санкции, а международные партнеры продолжают выполнять все свои обязательства и не планируют покидать российский рынок, - отмечают в пресс-службе.

Кефир не пострадает от дефицита импортных заквасок - он делается на российских кефирных грибках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сможем работать своим заквасочным отделением»

Как будут выкручиваться производители, если импортные закваски перестанут поставляться либо будут стоить баснословных денег?

Для начала стоит отметить, что закваску на предприятие поставляют в разных видах. Это может быть закваска прямого внесения в сухом или замороженном виде, а могут быть БАК-концентраты. Счастливчики, которые имеют на своих производствах заквасочные отделения, могут приготовить из этих концентратов производственную закваску и впредь применять ее в работе, поддерживая ее необходимое состояние.

- Далеко не у всех заводов есть заквасочные отделения. К организации этих отделов существуют очень жесткие требования и нормативы. Это минипроизводство, где должна быть идеальная стерильность, чистота и порядок, - отмечают эксперты.

К счастью, в Рязани такое предприятие есть. На Агромолкомбинате «Рязанский» уже многие годы работает заквасочное отделение.

- С давних времен у нас на предприятии работает цех по производству заквасок. Это участок выработки производственной закваски. Он реконструирован, оснащен новым современным оборудованием. Например, цех моется автоматически с помощью СИП-станции, - рассказала главный технолог АМК «Рязанский» Марина Улькина.

На предприятии изготавливают кефирную закваску из кефирных грибков и молока. Также на заводе есть участок выработки чистых культур - это специальные микроорганизмы, которые рязанские молочники сами культивируют и затем используют эти культуры для производства кисломолочных продуктов. В Рязань поставляют микроорганизмы из столичных ВНИИМС, ВНИИ.

- Хотя в целом у предприятия есть зависимость от импортных заквасок, и мы частично ими пользуемся, но если их не будет, мы сможем спокойно работать своим заквасочным отделением. Мы можем сами приготовить закваску для ряженки, йогурта и других кисломолочных продуктов. В случае необходимости мы сможем работать полностью на собственной производственной закваске. На стоимости продукции это не скажется.

Кстати, при использовании заквасок необходима ротация - смена штаммов микроорганизмов. Как нас заверили рязанские эксперты, обновлять штаммы можно и в российских научно-исследовательских институтах, а затем культивировать на своих производствах дальше.

На молочном производстве торговой марки «У каждого своя деревня» нам рассказали, что уже значительно поднялись цены на импортные закваски из-за изменения логистических цепочек.

- Одни поставки заквасок становятся очень дорогими, другие - просто недоступными. На нашем ассортименте это не сказалось - мы заменяем более дорогими аналогами. Это влияет на себестоимость продукта, на его конечную цену. Комплексное подорожание сырья влияет на удорожание продукта на полке, - отметил представитель предприятия Роман Редин. - Сейчас сложно всем, и рост цены на сырье, а следовательно на конечный продукт, - это серьезный удар для населения и производителей.

При самом неблагоприятном прогнозе, когда импортные закваски могут исчезнуть с российского рынка, рязанцы без йогурта и кефира точно не останутся. В крайнем случае, всегда можно воспользоваться бабушкиным способом и готовить домашнюю простоквашу и творог.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Эксперт по молоку и молочной продукции Рязанской областной ветлаборатории Григорий Заболотин:

- На данный момент перебоя с заквасками нет. Если поставки отменят, то придется налаживать логистику через другие страны, чтобы решить проблему. Вопрос решаем, но в этом случае будет удорожание заквасок, что скажется на конечной стоимости продукции. К счастью, закваска отражается на себестоимости продукта минимально, поэтому значительного повышения цен на кисломолочную продукцию не будет. Больше влияет на стоимость продукта упаковка, с которой сейчас тоже возникают сложности.