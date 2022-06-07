Мощи Матроны в Рязани 2022: когда привезут, в каком храме будут находиться. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мощи Матроны Московской в Рязани 2022: рассказываем, когда привезут в Рязань, а также в каком храме будут находиться.

13 июня 2022 года в Рязань прибудет ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Радостную весть для православных верующих сообщила Рязанская епархия.

«Люди приезжали за помощью к матушке за десятки километров со своими болезнями, тревогами, скорбями. И в наши дни не иссякает поток верующих, желающих помолиться у ее мощей», - написали представители духовенства.

В каком храме Рязани будут находиться мощи блаженной Матроны

Ковчег с мощами Матроны в Рязани будет храниться до 19 июня в Успенском кафедральном соборе на территории кремля. Посещать собор верующие смогут каждый день с 07:00 до 19:00.

Кроме того, Рязанская епархия набирает добровольцев для дежурства у ковчега с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Подробнее здесь.

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