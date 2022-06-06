Как увеличились выплаты рязанцам с 1 июня

Прибавка пенсий неработающим рязанцам, с учетом январского повышения, составит 18,6%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экономические санкции, последовавшие за началом «спецоперации» на Украине, не могли не сказаться на экономическом положении большинства россиян. Падение курса рубля и последовавшая за этим инфляция съели до 20% от реального дохода рязанцев. В таких условиях правительству РФ пришлось в кратчайшие сроки разработать меры, направленные на экономическую поддержку населения.

Внеплановые повышения как мера поддержки

Так, с 1 июня в Рязанской области, как и в других регионах России, величина прожиточного минимума увеличится на 10%. В Рязанской области прожиточный минимум на душу населения вырастет на 1 126 рублей, и составит 12 388 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 13 504 рубля, для пенсионеров - 10 663 рубля, для детей - 12 469 рублей.

Подтянулся с началом лета размер минимальной оплаты труда. Теперь он составит 15 279 рублей. Хотя изначально планировалась другая сумма - 13 890 рублей, но с учетом новой экономической реальности размер МРОТ пришлось внепланово пересмотреть.

Отметим, что минимальный размер оплаты труда действует в отношении работников всех организаций и индивидуальных предпринимателей независимо от формы собственности. Поэтому, согласно Трудовому кодексу РФ, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Увеличены выплаты по трем видам пособий

Кроме того, начиная с 1 июня произошла индексация пособий, которые получают рязанцы на детей (для полных и неполных малообеспеченных семей), а также выплаты беременным женщинам. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ, суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума.

Так, после его повышения выплата беременным увеличится до 6 752 рублей в месяц, а родители детей 8-16 лет с июня будут получать от 6 234 рублей до 12 469 рублей в месяц. Эта сумма варьируется в зависимости от установленной им суммы пособия, которая может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка.

В отделении ПФР по региону также сообщили, что первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне.

- По правилам, зачисление назначенных пособий происходит в течение 5 рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере, - рассказали в фонде.

Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле.

Итоговая прибавка пенсий составит 18,6%

Не обделили вниманием власти и неработающих пенсионеров, проиндексировав их содержание также на 10%. Теперь с учетом ранее проведенной индексации страховых пенсий на 8,6% и их повышения с 1 июня прирост размера пенсий неработающих пенсионеров к уровню прошлого года составит 18,6%.

Вместо послесловия

По прогнозам ЦБ инфляция в России в 2022 году будет варьироваться в диапазоне 18-23% и уже сейчас понятно, что индексации в размере 10% полностью ее не покроют. Это значит, что уровень жизни рязанцев, которым положены выплаты, снизится примерно на 10%. Исключение составят лишь неработающие пенсионеры, чьи кошельки похудеют меньше всего.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня» и при его присвоении выплачивать женщинам один миллион рублей. Также будет установлена единовременная выплата при вручении медали «Родительская слава» (200 тысяч рублей), а сумма выплаты семьям, награжденным орденом «Родительская слава», увеличена в пять раз (со 100 тысяч рублей до 500 тысяч).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным регионального отделения ПФР, новую выплату для семей с невысокими доходами, которая была введена по поручению президента, в Рязанской области получили родители 11 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено более 200 миллионов рублей.

Напомним, соответствующие поручение главы государства было дано в марте 2022 года в качестве меры поддержки малообеспеченных семей.

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