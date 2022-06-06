«Песчаная сказка» Гии Эрадзе в Рязанском цирке: роскошь Востока, гиппопотамы-акробаты и танцующие верблюды

цирковой спектакль поставил главный режиссер Московского цирка Никулина Евгений Шевцов, Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В субботу, 4 июня, в Рязани состоялась грандиозная премьера зрелищного шоу «Песчаная сказка». Это представление от продюсерского центра «Королевский цирк» Заслуженного артиста России Гии Эрадзе - победителя множества российских, европейских и мировых цирковых фестивалей, обладателя цирковой награды «Золотой клоун» международного фестиваля в Монте-Карло.

В Рязанском цирке - премьера. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Этот цирковой спектакль поставил главный режиссер Московского цирка Никулина Евгений Шевцов, а над хореографией работала его супруга Ольга Полторак. Шоу поражает невероятно красивыми костюмами, которые создала художник-модельер Надежда Русс.

Каждый номер - отдельный спектакль. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Среди зрителей тем субботним вечером премьеру циркового спектакля в Рязани посетил генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей Беляков вместе с семьей.

Хореография в новой программе - на высоте. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На протяжении почти трех часов зрители погружались в чарующий мир Востока, затаив дыхание от неземной грации и гибкости гимнастов, от невероятных умений экзотических животных, от захватывающих трюков, от роскоши и великолепия костюмов и декораций всей постановки. Дети и взрослые с головой окунулись в пленительный мир Востока с султаном и красавицами, несметными сокровищами и коварными опасностями, завораживающими пейзажами и благородным сердцем героев.

Номер с собаками вызвал множество положительных эмоций у детей. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В новую цирковую программу с участием титулованных артистов Российской государственной цирковой компании вошел абсолютно новый номер. Рязанцы рукоплескали, увидев премьеру номера «Цыганская страсть» - высшая школа верховой езды Заслуженного артиста России Юрия Володченкова. Это выступление запало в душу каждому, как невероятный по энергетике и накалу страстей танец лошади с бравым наездником и красавицы в белом платье Екатерины Запашной в образе цыганки.

Пластичность гимнастов поражает! Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Новое цирковое представление, как полнометражный фильм, имеет захватывающий сюжет. Начинается «Песчаная сказка» с того, как главный герой вместе со своей супругой во время посещения Музея Древнего Востока находит волшебную лампу Аладдина. И тут начинаются чудеса… Главный герой, он же, коверный клоун Константин Асташов, попадает в загадочный мир Востока, и проходит разнообразные испытания, чтобы найти свою супругу – белокурую красавицу Екатерину Запашную.

Уследить за руками жонглеров невозможно. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Главный герой умело ведет нить повествования, связывая номера между собой и заполняя паузы между ними цирковым юмором, общением со зрителями. Клоун удивляет пластикой, своими акробатическими трюками, умением взаимодействовать с публикой.

Гипоппотамы доказали, что все-таки поддаются дрессировке! Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Один за другим представление сменяют цирковые номера, каждый из которых – настоящее произведение искусства. В каждом номере концепция, оформление продуманы до мелочей. Зрители увидели ловких акробатов, гимнастов под самым куполом цирка, эквилибристов на рейнских колесах, жокеев… Зрителям буквально вскружили голову буффонадные жонглеры на моноциклах - семья Чугуновых, заставили всерьез поволноваться романтичные воздушные гимнасты на ремнях без страховки - Екатерина Запашная и Константин Растегаев.

Четвероногие, пушистые и пернатые участники циркового спектакля удивили зрителей не меньше титулованных артистов. В программе выступили пушистые белые самоедские лайки и благородные далматинцы. В начале шоу на арену выплыли «корабли пустыни» - двугорбые верблюды, покачиваясь в танце. Экзотики прибавили забавные обезьяны и красавцы-павлины. В завершении программы рязанцы увидели единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика и Людмилы Ахундовых. Три полуторатонных африканских бегемота показали, как умеют играть в мяч, танцевать и выполнять невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса. Словом, экзотические животные разрушили стереотип, что не поддаются дрессуре.

Гастроли циркового представления продлятся в Рязани до 17 июля. Успейте увидеть незабываемую сказку своими глазами!