Без охраны, полиции и властей… Под Рязанью прошел туристический фестиваль, наполненный свободой

На закате состоялся вечерний заплыв на сап-бордах, одним из условий участия в котором было наличие платья или длинной юбки.

Третий год подряд, в первые выходные июня, недалеко от города Спас-Клепики прошел туристический фестиваль «ДозаПРАвка». Корреспондент «КП-Рязань» побывал там, а потом поделился впечатлениями.

Плывут все!

Уже вечером 3 июня в окрестности деревни Ершовские Выселки стал подтягиваться народ. В субботу приехало еще больше. Люди выгружали из машин свои сапы, байдарки, каяки...

Участники фестиваля готовятся к основному старту.

И в 11 часов они бегом стартовали в заплыв по Пре. Затем был так называемый «Ленивый заплыв», в котором мог участвовать любой желающий, главное - пройти маршрут. А это оказалось не таким простым делом. В заплыв на резиновой лодке «Уфимка-22» отправился и корреспондент. В качестве штурмана у него был 11-летний Коля.

- Трудно было выгребать против течения, приходилось менять места прохождения - говорит Александр. - Но мы с задачей справились, и пришли на финиш без посторонней помощи. На это ушло три часа...

Старт дан! Впереди - около 6 километров пути, половина из которого - против сильного течения Пры.

Для сравнения: самые быстрые сапсерферы и байдарочники проходили тот же путь за 30 минут.

Вечером, в лучах заката, был еще красивый заплыв на сап-бордах. Как бы закрывая праздник. Но было условие. На сапе надо было плыть одетым… в платье (допускалась длинная юбка). И тут на сапе вышла… Катерина Вурст. Почти. На сапе по Пре пошла (или пошел?) леди в кокошнике и с бородой. Это гость фестиваля из Липецка облачился в платье супруги (с ее разрешения). За такой смелый шаг его отметили специальной наградой от оргкомитета.

Не сапом единым

Но заплывы – это была лишь часть программы. Что делать тем, кто остался на берегу? Правильно, развлекаться. Но это не так просто, как кажется. К услугам гостей были различные аттракционы, но, чтобы в них участвовать, необходимо было заплатить. Но не рублями, а… дозами. Так называлась внутренняя валюта праздника, которую нельзя было купить – только заработать. Как? Варианты были разные:

Чтобы заработать местную валюту - «Дозу», надо было проявить ловкость, силу или продемонстрировать знания.

Во-первых, ловкостью. Для этого надо было пробежать по пяти скрепленным в одну линию сап-бордах, раскачивающихся на волнах Пры. Чтобы это сделать – надо было иметь просто фантастическое чувство равновесия.

- В этом конкурсе в основном побеждают дети – из-за притупленного чувства опасности и меньших габаритов, - рассказывает один из организаторов фестиваля Леонид Третьяков. – В этот раз только одному взрослому удалось пройти этот путь. А в прошлом году мужчина, к сожалению, в этот раз не приехавший, умудрился пройти по шести сапам туда и обратно!

Также ловкостью можно было заработать в другом конкурсе – Алкохаляве. Суть его в чем: полулитровый стакан наполовину наполняется вермутом, пивом или квасом (для детей и тех, кто «в завязке») и фиксируется в специальном креплении, к которому привязаны веревочки, соединенные с перекладинами. Участник берет в руки перекладины, и управляет стаканом. Задача – поднести быстрее ко рту стакан и выпить содержимое. Как вы понимаете, чтобы победить, надо приходить на конкурс абсолютно трезвым – иначе руки не будут слушаться, а напитки – будут литься за шиворот.

Несколько команд делали плов по только им известному рецепту.

Во-вторых, силой. Подтянуться на турнике 10 раз, рвануть пудовую гирю 20 раз (мужчинам), отжаться 10 раз или качнуть пресс 5 раз (женщинам) – это все даст «дозы» в карман.

В-третьих, умом. Поучаствуй в блиц-викторине, где требуются быстрые и правильные ответы – и валюта фестиваля твоя.

Тем самым организаторы приучают к мысли: хочешь полопать (развлечься) – будь добр потопать (заработать).

В блиц-викторине требовались быстрые и правильные ответы.

Финалом развлекательной программы была Пловобойня. Когда несколько команд делали плов по только им известному рецепту, и выставляли его на конкурс жюри. А то, что осталось в казане – раздавали зрителям бесплатно (не возбранялось подарить поварам «дозы»).

Финалом развлекательной программы была Пловобойня.

Воздух наполнен свободой

Несмотря на то, что на фестивале спиртное текло рекой (можно было привезти с собой сколько и чего угодно), а пиво разливали в кафе, ни одного даже намека на какой-либо инцидент не было. Как не было ни чоповцев, ни оцепления с рамками, как любят устраивать на подобных мероприятиях чиновники, даже дежурного полицейского не было! Воздух был наполнен свободой!

Потратить «Дозы» можно было на развлечения. Например, «Крылатые качели», когда человек зависал над обрывом.

- Вы знаете, хоть этот фестиваль и свободного доступа, но тут собираются люди определенных интересов, - рассказывает другой соорганизатор Павел Турбин, - все терки решаются на месте и конфликты гасятся в зародыше.

- А если конфликт все-таки развился?

- Тогда для его участников фестиваль закрывается навсегда. Причем для всех сторон. Как говорят в интернете, вечный бан. Нам бузотеры не нужны.

Стоит отметить, что данный фестиваль проходит исключительно по частной инициативе. Бюджет района не тратит на него ни копейки. Более того, все взрослые участники вносят свою толику для нацпарка «Мещерский» - в качестве экологического сбора. Но при этом на территории была почти идеальная чистота…

Следующая ДозаПРАвка должна пройти через год.

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