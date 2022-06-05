Акцент недели: Людей, выступивших против карьера в Заокском, сделали участниками политической грызни

Митингующие против карьера никоим образом не желали касаться политики.

2 июня в Рязани с одобрения городской администрации прошел митинг против разработки карьера по добыче песка близ села Заокского. Это событие стало одним из самых заметных на уходящей неделе, и на то есть свои причины.

Во-первых, важна сама тема, так как до сих пор не решен вопрос: сохранятся ли красоты поймы Оки, ее пастбища в нынешнем виде или власти после утверждения спорного Генплана решатся окончательно дать зеленый свет инвестиционному проекту?

Во-вторых, по нынешним временам редко кому удается получить возможность публично выразить свою гражданскую позицию без угрозы быть задержанным, даже не имея какой-либо политической повестки. В последнее время митинг не удалось провести ни жителям поселка Дядьково (по поводу моста-дублера через Оку), ни жителям города Ряжска (по поводу платного путепровода).

Митингующие против карьера тоже никоим образом не желали касаться политики. Это доказывают и предыдущие публичные заявления, и содержание плакатов, которые принесли с собой жители Заокского сельского поселения: «Заокское — сила!», «Защитим нашу малую родину!», «Нет карьеру около наших домов!», «Защитите наши заливные луга», «Не губите наш дом!», - вот основные лозунги.

Однако без провокации со стороны любителей быть в центре внимания не обошлось. Участники митинга посетовали редакции, что «активисты из Рязани», пользуясь чужой трибуной, стали выдвигать политические требования и развернули плакат об отставке конкретных персон — нынешних руководителей областного правительства. Эта акция, никакого отношения к жителям Заокского не имеющая, скомпрометировала остальных митингующих и поставила под угрозу главную цель - добиться поддержки от властей.

В числе тех самых «активистов из Рязани» были представители регионального ВООПИиК Андрей Петруцкий и Игорь Кочетков. Последний тремя неделями ранее запомнился эксцентричным и провокационным поведением на публичном отчете членов областного правительства.

Цепь событий показывает: жителей Заокского сделали невольными участниками политической кампании, которая направлена персонально против заместителя губернатора, курирующего ЖКХ, транспорт и строительный комплекс. До этого ряд агрессивных публикаций появился в соцсетях, причем продвигались они искусственно, что может говорить о заказном характере этих материалов.

В Telegram-канале КП-Рязань мы уже задались вопросом, за чей счет банкет, кто заказчик этих политакций. Тем более, что после смены губернатора множество источников сообщило о начале политической грызни за право усидеть на своем месте. В этом свете интересно, каковы истинные мотивы фрондерства и «черного пиара» с участием связки Кочетков-Петруцкий. Нельзя не заметить, что деятели ВООПИиК в ряде случаев высказывались на никак не связанные с охраной памятников темы, притом очень уж агрессивная критика была устремлена в одну и ту же мишень.

Что может так «зажечь» общественников-многостаночников? Могут ли с их помощью те, кто потерял свой статус при прошлом губернаторе (например, чиновники из ростовской команды), возжелать реванша и включиться в политическую игру, чтобы низложить нынешних чиновников и продвинуть других? Такая версия как минимум имеет право на жизнь.

Не исключены и личные, корыстные мотивы участников политакции. Ведь есть немало способов конвертировать скандальную популярность, даже если она получена за чужой счет, в нечто более ощутимое - депутатский мандат, заманчивую должность, другие денежные «проекты».

Тем временем, по данным редакции, продолжается проверка прокуратуры насчет законности выдачи разрешения на разработку недр близ Заокского. Пока в «сером доме» не исключают, что на начальных этапах могла быть допущена ошибка, и параллельно рассматривают возможность для трехстороннего диалога между властью, общественностью и инвестором карьера. Если нарушений закона в ходе проверки все же выявлено не будет, областное руководство в любом случае настроено на поиск компромисса, на учет мнения сельских жителей, а не на одностороннее решение вопроса.