Ни электричества, ни горячей воды… Что и где массово отключат 6 июня в Рязанской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 6 июня, в Рязанской области грядут масштабные отключения электричества, а в Рязани – горячей воды. В качестве причин отключения власти и ресурсоснабжающие организации традиционно называют ремонтные и профилактические работы.

6 июня 2022 года электричества не будет в 13 районах Рязанской области:

Скопинский район:

- село Лопатино — с 14:00 до 17:00;

- село Казинка, село Успенское, деревня Деменьшино, село Высокое, село Вердерево, село Рождествено, село Моховое, село Ильинка, село Немерово, деревня Галино, город Скопин (деревня Новиково), село Николо-Скопин — с 08:00 до 09:00;

- поселок станции Кремлево, село Вязовенка, деревня Вороновка, поселок Павелец, село Гремячка, поселок Московский — с 06:00 до 08:00.

Шиловский район:

- село Березово — с 14:00 до 17:00;

- село Красный Холм, деревня Чембар — с 09:00 до 17:00;

- деревня Некрасовка — с 09:00 до 14:00.

Касимовский район:

- деревня Пальчинки — с 10:00 до 17:00;

- деревня Анемнясево — с 10:00 до 16:00;

- деревня Вырково — с 09:30 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Алешня — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- деревня Глядково, село Дубровичи (причина - замена автоматического выключателя и монтаж провода СИП-0,38кВ), село Затишье — с 10:00 до 16:00;

- деревня Шевцово — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- село Остро-Пластиково — с 09:30 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Чевкино, село Половское, село Мжакино, село Гавриловское, село Собчаково, село Панино, село Петровичи — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- село Тюково, деревня Макарово, деревня Мягково — с 09:00 до 17:00;

- деревня Траново, деревня Левино-2, деревня Ненашкино, деревня Князево, деревня Дрошино, деревня Абрахово, деревня Батыково, деревня Ханино, деревня Подсвятье, деревня Корякино, деревня Тюрвищи, деревня Лункино, деревня Барское, деревня Горки. деревня Иваново, деревня Фролово, село Ушмор — с 08:30 до 17:00.

Сараевский район:

- село Паники, село Мордово — с 09:00 до 17:00.

Путятинский район:

- поселок Никитинский, поселок Костыли — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Пронск, деревня Елизаветино — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- поселок Старожилово, село Гребнево — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Зорино — с 09:00 до 17:00.

Кроме того, по данным администрации Клепиковского района, 6 июня с 14:00 до 16:00 не будет электричества в городе Спас-Клепики и поселке Туме. Без света окажутся следующие предприятия, ИП и организации:

- водозабор, очистные, магазин «Орешек», ОВД, библиотека, ИП Галкина, ВОА, магазин №12, ИП Водорезов, ветстанция, музыкальная школа, ИП Брешенков, ИП Лошманов, ИП Пронина, аптека, «Классный доктор», фирма «Виктория», АТП, ИП Родичкин, ИП Поляков, магазин «Удача», водокачка, ООО «Виком», магазины «Согласие», «Стройкомплект», лесхоз, кирпичный завод, метеостанция, магазин №5, детсад №146, магазин «Сказка», ИП Киташов, склад-база, фирма «Мастер», офис ЖКХ, пилорама, ИП Хлевтов, АЗС Хлестова, питомник, ОАО «Бор», ИП Егорова, ИП Попова, ООО «Мастер», СУ-2, ИП Косолапов, ИП Штефан, ИП Крылов, АЗС №121, ОАО «Тума-лес», ОАО «Монолит», МТС, Теле-2, Мегафон.

С 6 по 9 июня 2022 года в Рязани планируют отключить горячую воду по 87 адресам. Все они содержатся в графике МУП «РМПТС», который полностью опубликован на сайте КП-Рязань. Отключения связаны с профилактическими работами при подготовке к следующему отопительному сезону (читать подробнее).

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