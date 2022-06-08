От зарядки и баскетбола до массового исполнения гимна. Появилась полная программа празднования Дня России в Рязани - 2022

12 июня в Рязани пройдет спортивно-музыкальный фестиваль на нескольких площадках. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

12 июня в День России рязанцев ждет обширная спортивно-культурная программа. Об этом рассказали на пресс-конференции, прошедшей в администрации областного центра.

Начнется празднование с массовой зарядки. Она стартует в 10.00 сразу на четырех площадках: Лесопарке, ЦПКиО, парке имени Гагарина, а также сквере имени Александрова.

В 11.00 перед зданием Муниципального культурного центра на площади Победы состоится флешмоб. Его участники массово споют гимн РФ. Затем от площади стартует до ЦПКиО мотопробег байкеров из группировки «Ночные Волки». Они доставят в парк 26-метровый триколор и переместят его к Зеленому театру.

В это же время в Лесопарке стартует турнир по баскетболу.

В 11.30 глава администрации областного центра Елена Сорокина вручит паспорта юным рязанцам. Среди тех кто получит документ о гражданстве из рук сити-менеджера активные школьники и юнармейцы, волонтеры, победители олимпиад и спортивных соревнований.

С 12 часов в Кремлевском сквере стартуют народные гуляния. На сцене перед рязанцами и гостями города выступят творческие коллективы, пройдут мастер-классы, а также народные игры.

В ЦПКиО в полдень пройдет концерт «Танцуй, Россия» с участием детских танцевальных коллективов областного центра.

В 14.00 в сквере имени Александрова выступит ансамбль «Русский квас».

В 16 часов в парке имени Гагарина в микрорайоне Приокский споет мужской камерный хор «Любомир».

В 20.00 в ЦПКиО под открытым небом покажут фильм «Время первых».

В «Есенин-центре» на улице Щедрина в этот день пройдут мастер-классы и лекции, посвященные семантике наличников, творчеству Паустовского и написанию деревянных домов. Вечером во дворе усадьбы театр «Переход» покажет спектакль «Есенин, любовь».