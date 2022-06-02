Таких «домов в яме» в Рязани быть не должно

Единственная надежда на лучшую жизнь для обитателей дома 14а на Шпалозаводе - проект возведения в Борках новостроек и развития территории. Уж к новым-то домам все проведут.

Поселок Борки, микрорайон Шпалозавод, дом 14а. Найти рязанцев, живущих по этому адресу, почти невозможно. Одноэтажное 2-квартирное здание стоит в окружении производственных предприятий. Даже скорой помощи, пожарным или аварийке сюда можно проехать только через промышленную площадку, на которой складируется металлолом. Правда, за 20 метров до дома надо остановиться - там обрыв - и спускаться метра на четыре вниз пешком, по деревянной лесенке.

«Как здесь могут жить люди?» - ужасаются впервые увидевшие этот дом в яме.

А ведь живут.

На некоторых картах здание, кстати, значится нежилым - что-то вроде хозпостройки. Но управляющая компания ЖЭУ-19, которой здешние жители платят за содержание жилья, прекрасно знает (но молчит в своем разделе на сайте), что в обеих квартирах дома 14 живут люди.

Живут в яме, посреди промзоны, без газопровода, без свободного выхода в город - но как-то живут.

40-летний Сергей, бывший каменщик и слесарь, переехал в этот дом в 2008 году. После тяжелой травмы он перестал свободно ходить - ему удобнее передвигаться в коляске, а с коляской в прежней квартире на втором этаже было трудновато. В доме на Шпалозаводе у него трехкомнатная квартира, в которой он сам сделал ремонт.

- Двор хороший, ровный, - рассказывает маломобильный жилец. - Вот только весной в нашу яму вода со всех окрестностей течет. Социальные работники не хотят ко мне чаще раза в неделю приходить: далеко, неудобно. Самому мне, чтобы до магазина добраться, надо буквально на руках вылезти по лестнице в промзону, вытащить наверх коляску, а потом проехать в ней один километр по дороге. И еще один километр обратно, с грузом. К счастью, в борковской «Ленте» не только продовольствие, но и одежда, обувь продаются. Власти стиральную машину подарили. Так и живу.

«А пока замотали мою трубу тряпками, залепили цементом и ушли».

Несколько лет назад, пока городские власти не заменили трубу из соседней котельной, было так холодно, что хоть «буржуйку» привози и затапливай.

Елена, соседка Сергея, живет в другой квартире этого дома уже 40 лет. Их жилье муниципальное, но коммунальщики, по ее словам, мало заботятся о городском имуществе. Когда она вызвала рабочих из ЖЭУ-19, чтобы починить протекающую трубу отопления, те сказали, что надо... ждать лета.

- А пока замотали мою трубу тряпками, залепили цементом и ушли, - рассказывает Елена.

Так есть ли у жителей «дома в яме» надежда на лучшее будущее?

Наверное, не стоит ждать, что дом капитально отремонтируют и проведут к нему дорогу, а двор благоустроят. Изымать земельные участки, раздвигать предприятия, тянуть издалека трубы, класть асфальт, устраивать стоки - и все это из-за двух квартир? За такое власти ни одного города не возьмутся.

Итак, единственная надежда на лучшую жизнь для обитателей дома 14а на Шпалозаводе - проект возведения в Борках новостроек и развития территории. Уж к новым-то домам все проведут.

А старый дом расселят.

- Хочется переехать в благоустроенную квартиру на первом этаже, либо в дом. Есть варианты в разных районах, - рассказывает Сергей. - Я смог бы даже на легкую работу устроиться. Тогда удастся денег на операцию собрать, встать на ноги.

Это не утопия: уже есть инвестор, которому небезразличны судьбы людей. Он разработал комплексный проект, который сейчас дорабатывается. Там предусмотрено преображение всего микрорайона.

Но проект еще не утвержден городскими властями. А есть даже противники развития этой заброшенной промзоны. Каковы же их аргументы? Очень простые: мол, если мы поменяем что-то, то разрушим исторически сложившуюся гармонию.

Инвестор предусмотрел преображение всего микрорайона.

«Хорошая гармония!» - скажут люди, знакомые с Сергеем и Еленой.

Так что городу предстоит решить, что в итоге важнее: преобразится ли, наконец, жизнь людей, застрявших на десятилетия в яме, или вместо этого будет сохраняться «сложившаяся гармония» и красивые виды на заросшие и заболоченные приокские просторы.

И таких людей, как жильцы дома в яме, в городе много. Расселение домов, где рязанцы не живут, а существуют, зависит от комплексного развития территорий.