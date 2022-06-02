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Происшествия2 июня 2022 10:22

Рязанке удалось сбежать от озверевшего сожителя под ударами молотком и пепельницей

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Источник:kp.ru

В Рязанской области женщина чудом унесла ноги от озверевшего сожителя. Региональное СУ СКР сообщает, что против жителя Ухоловского района 1958 года рождения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Известно, что оба участника конфликта были пьяны. В определенный момент мужчину на почве ревности обуяла ярость, да такая, что он стал бить даму по голове - сначала стеклянной пепельницей, потом молотком.

Каким-то образом жертве удалось вырваться, выбежать из квартиры и обратиться за помощью.

«В настоящее время жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. С подозреваемым проводятся следственные действия», - рассказал представитель СУ СКР по Рязанской области.

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