Продление скидки, смена маршрутов и ремонт: что изменится в работе общественного транспорта Рязани

Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»

Летние месяцы принято считать затишьем - многие уходят в отпуска, уезжают жить на дачи или за город. Но жизнь продолжается и городские власти принимают решения, влияющие на жизнь горожан. В том числе и в сфере пассажирских перевозок. Собрали для вас последние решения городской администрации и другую полезную информацию, знать о которой будет полезно.

СКИДКА НА ПРОЕЗД ОСТАЕТСЯ

С 1 февраля этого года жители Рязани могли экономить на проезде в общественном транспорте. При оплате проезда картой «Мир», привязанной к смартфону, пассажиры получали скидку 4 рубля на каждую поездку. За 4 месяца действия акции рязанцы сэкономили более полутора миллионов рублей, а количество оплат национальной картой, загруженной в смартфон, выросло более чем в 2 раза.

Акция отечественной платежной системы оказалась настолько востребованной, что её решили продлить до 31 декабря 2022 года. Так что добавляйте национальную карту в мобильный платежный сервис Mir Pay или Samsung Pay и продолжайте экономить!

Скидка по-прежнему действует в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси Рязани, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских.

МАРШРУТКИ НЕ ОТМЕНИЛИ

28 мая в Рязани планировалось отменить сразу три коммерческих маршрута общественного транспорта - № 62аМ2, № 68аМ2 и № 95аМ2. Речь идет не о полной отмене маршруток, а лишь автобусов под литерами «а», которые принадлежат какому-то одному коммерческому перевозчику. В конце мая срок отмены перенесли: маршрут № 62аМ2 и № 68аМ2 будут отменены 25 июля, а маршрут № 95аМ2 отправится в последний рейс 31 декабря.

АВТОБУСОВ ПРИБАВИЛИ

Зато на маршруте №46м2 «улица Княжье Поле – Олимпийский городок» в Рязани станет ходить больше автобусов. Сейчас по этому маршруту курсирует 25 автобусов малой вместительности, а в ближайшее время в рейс станут выходить 28 таких автобусов. Также маршрут №85 станут обслуживать автобусы среднего класса вместительности.

Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»

ДОРОГУ ОТРЕМОНТИРУЮТ

Проезд по Северной окружной дороге в Рязани станет комфортнее и для автомобилистов, и для пассажиров. В 2022-2023 годах сразу 3,4 км трассы реконструируют. Запланировано устройство освещения, установка пешеходных ограждений, устройство тротуара, совмещенного с велодорожкой, усиление существующей дорожной одежды методом холодной регенерации. Кроме того, планируется заменить тросовое ограждение на барьерное с установкой боковых удерживающих конструкций. В районе 2-го Борковского карьера и разворотного круга дорожники собираются построить надземный пешеходный переход.

ПЕРЕВОЗЧИКОВ УБАВИЛОСЬ

Жителей поселка Ворошиловка ждет не очень приятная новость: коммерческий маршрут №45, следующий от Микрорайона №1 в Дашково-Песочне до Телезавода в Канищеве, временно остановит работу. В микрорайон пока будет ходить только муниципальный автобус №24. Дело в том, что у действующего коммерческого перевозчика закончилось свидетельство, а нового пока не выбрали. В апреле мэрия Рязани проводила открытый конкурс, но его признали несостоявшимся по причине того, что участник не выполнил требования документации. Повторный конкурс объявили 23 мая, он завершится в конце июня. Если все пройдет успешно, то перевозки по маршруту возобновятся.

Ранее маршрут №45 в Рязани немного изменил путь следования. В Канищеве транспорт пустили по всей улице Интернациональной, а в центре города – по улицам Ленина и Свободы.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРОАНАЛИЗИРУЮТ

Работу общественного транспорта в Рязани планируют сделать лучше. Один из ведущих российских разработчиков нормативных, методических документов и проектов в сфере организации дорожного движения выиграл торги на выполнение работ по обследованию и оптимизации сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в Рязани.

Уже заключен муниципальный контракт. Стоимость работ составит 25 млн рублей. Срок выполнения – до 1 декабря 2022 года. Как отметили в мэрии, планируется детально обследовать пассажирский транспорт и маршрутную сеть города. По итогам этой работы станут понятнее, как именно оптимизировать перевозки, чтобы пассажиры не почувствовали дискомфорта от перемен.

Рязань станет не первым городом, где специалисты компании проводили исследования пассажирских перевозок. Подобные работы велись в Новосибирской, Липецкой областях, Забайкальском крае, городах Нижневартовск, Благовещенск, Новокузнецк, Севастополь, Владикавказ и других. Все проекты были признаны успешными.