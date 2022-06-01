Золото - это всего лишь рабочий материал

Два поколения семьи Быстровых.

ПЗЦМ - предприятие для Касимова знаковое. Завод существует немногим более 30 лет, но без него представить сегодняшнюю промышленность районного центра невозможно. Работать на «золотом заводе» престижно: высокая заработная плата, стабильность, соцгарантии - в городе такого работодателя, пожалуй, больше нет.

Несмотря на небольшой «рабочий стаж» самого завода здесь уже сформировались свои трудовые династии. С одной из них мы сегодня знакомим наших читателей.

Не зря это называется династией

Трудовая семья Быстровых - это четыре человека: супруги Дмитрий Алексеевич и Елена Анатольевна, их сын Антон Дмитриевич и его жена Юлия Николаевна.

- Наша династия насчитывает всего два поколения, но в исторических рамках существования нашего завода это тоже достижение, - говорит Елана Быстрова. - Не зря это называется династией. Мы много общаемся на разные темы, ведь связаны в семье не только родственными узами, но и общими профессиональными интересами.

Дмитрий и Елена работают на заводе уже более двадцати лет. Они по образованию горные инженеры, закончили свердловский горный институт. Во время учебы в вузе и образовалась молодая семья. По распределению поехали в Казахстан, работали на Ачисайском полиметаллическом комбинате по добыче и обогащению свинцово-цинковых руд. В 1993 году решили переехать в Россию, в Касимов - родители Дмитрия родом отсюда, Уланова Гора под Касимовом на высоком берегу Оки - там родовой дом.

Здесь Быстровы попали немного в другую атмосферу, попробовали себя в торговом бизнесе, практически 10 лет этим занимались. Но потом решили, что надо пойти на производство - здесь есть и стабильность, и социальная защищенность, гарантии.

- Техническое образование, тем более профильное, конечно, помогло в работе - база уже была. Устроиться на завод было сложно. Но в 2000 году был подъем производства, образовывались вакансии, - говорит Елена. - Я начинала с рабочей специальности, работала аппаратчиком, потом мастером, главным технологом цеха и вот уже более 12 лет работаю начальником отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Супруг также работал аппаратчиком, мастером, сейчас работает старшим мастером. Вся наша работа - непосредственно на технологии аффинажа драгоценных металлов.

Елена считает, что аппаратчик - это основная профессия на предприятии. Это человек, который загружает сырье в оборудование и проводит основные процесса аффинажа - очистка, осаждение, выщелачивание и получает на выходе готовую продукцию.

Сын Антон начал свою трудовую деятельность тоже с рабочей специальности - плавильщиком, начал с азов, потом работал мастером, начальником участка по аффинажу драгоценных металлов. Закончил Санкт-Петербургский горный институт. Сейчас он работает в должности заместителя директора по производству начальника-цеха аффинажного производства.

- У нас есть еще один член нашей династии - сноха, она тоже практически 10 лет работает на предприятии. В настоящее время она в декрете, - продолжает свой рассказ Елена. - Итого Быстровых работает четыре человека. А вот младший сын не пошел по нашим стопам, он работает совсем в другой сфере. Он закончил РязГМУ, работает в Москве хирургом. Возможно, у него будет своя династия.

Секреты производства драгоценных металлов

Как же делают золото? Обычно тонкости производственного процесса на каком-либо заводе интереса у читателей не вызывают. Но драгоценные металлы - категория особенная.

Сырьем для производства является все, что содержит драгоценные металлы. Можно разделить на добычное сырье - это недра - коренные руды, россыпи. Основные поставщики - Сибирь, Дальний Восток. Это минеральное сырье. Второй вид сырья это вторичное сырье: лом, начиная от ювелирных изделий до катализаторов, конденсаторных батарей. Там может быть, допустим, 1% палладия, но проводится полный процесс аффинажа, чтобы получить чистый металл. Это химический процесс. На выходе получаются «четыре девятки» - 99,99% - массовая доля чистого металла.

Аффинаж драгоценных металлов - это очистка их от всего лишнего. В основном, применяются химические методы, которые позволяют разделить вещества, например, отделить золото от серебра, а также изъять из них различные примеси. Все аффинажное производство делится на небольшие переделы. Передел - это участок, не только помещение, это и технологии, и персонал.

После процесса аффинажа - порошок, который плавильщики переплавляют в печи и получают слитки. До плавки практически все металлы доходят в порошках или гранулах.

Существующие ГОСТы регламентируют все: химический состав, примеси. Все примеси в пределах 0,01%. Также регламентируются размеры, форма. Есть и определенные допуски, требования к поверхности - без вмятин, насечек. По массе тоже есть определенные допуски, но опытный плавильщик уже знает, сколько надо налить, чтобы получить слиток определенной массы.

Слитки, как правило, делаются с запасом по массе, потом зачищаются, чтобы не было заусенцев, ребристости. Эта стадия - ручная работа, в которой используется специальная наждачная бумага. Оборудование подобрано таким образом, чтобы эти ручные работы минимизировать. Стружка и другие отходы взвешиваются и возвращается в аффинаж и дальше идут в переплавку.

Ассоциации с ценностью нет

Завод производит не только стандартные слитки. Номенклатура готовой продукции в виде золота очень большая. Сейчас, в связи с изменениями в экономике, во внешней политике спрос идет на мерные слитки - от одного грамма до стандартных большего размера.

- Сначала было необычно, интересно: золото, серебро, платина, - рассказывает Елена, - а потом все стало обыденным, это всего лишь рабочий материал. Нет ассоциации с ценностью. Для меня, как для женщины, ювелирные изделия - да, это ценность, особенно когда они связаны с каким-то событием в жизни. А золотой порошок или слитки - это не более чем продукт производства.

Грамота.

Сейчас Елена - начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Отдел занимается организацией безопасной эксплуатации. Это разработка документов, организация аттестаций, экологическая безопасность. Главная задача - соблюдение всех законов на предприятии. Есть и контролирующие функции. Но, как говорит Елена, сначала надо научить, потом уже проконтролировать и спросить.

Домашние беседы в династических семьях, конечно, не напоминают производственные совещания. Но разговор нет-нет, да и заходит о работе. Вот тут как раз очень важен совет и поддержка родного человека.

- Даже на производстве мы с супругом порой дополняем друг друга – все-таки мужское и женское восприятие разное. И в работе он может мне помочь в тех вопросах, в которых, я может быть, чего-то недопонимаю. Поддержка - это всегда на пользу.

Внуки - продолжение династии

Несколько лет назад губернатор Рязанской области ко Дню любви и верности наградил семью Быстровых почетной грамотой за вклад в воспитание семьи. Елена с гордостью показывает грамоту и замечает, что семья - это главное. Особенно понимаешь это, когда в праздники все собираются вместе.

- Мы сейчас живем в деревне Ларино - это в сторону Елатьмы, - Елена продолжает рассказ о семье. - На свежем воздухе всегда имеется занятие. Теплицы есть. Супруг занимается садом, я - больше огородом. Это же здорово, когда все свое, дети внуки могут это все есть - клубнику с грядки, помидоры хорошие. Живности пока нет, но планируем.

Я всегда старалась поддерживать активный образ жизни. У меня и грамот много. Я и в волейбольной команде играла, защищали честь завода. Форма у нас, фирменный цвет - васильковый. Играла в настольный теннис.. Сейчас посещаю бассейн, зимой - на лыжах. Внуков приобщаем. Изучаем окрестности.

У Быстровых двое внуков: старшая Ксения - скоро 6 лет, маленький Алешка - полтора года. Возможно, как мечтает Елена, это будущее продолжение династии на заводе.

НЕ ТОЛЬКО ЗОЛОТО

В номенклатуре завода - 8 металлов: золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, осмий, рудений.

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Вес маленьких слитков - 1, 5, 10, 20, 50, 100 граммов, они выплавляются в пластинах.

Большие слитки - 250, 500, 1 кг и больше - литье.