Школьники на сеансе фильма «Дорога домой» пленили исполнителя главной роли – симпатичного Вячеслава Журавлева

Актер Вячеслав Журавлев на смотровой площадке на берегу Цны.

26-27 мая съемочная группа документальной драмы «Дорога домой» отправилась на творческие показы фильма по маршруту Сасово-Кадом-Ермишь-Азеево. Актер Вячеслав Журавлев, автор сценария Евгений Баранцев и продюсер Николай Мальцев при поддержке министерства по делам территорий и информационной политики Рязанской области смогли не только представить ленту на четырех площадках, но и узнать рецепт приготовления конской колбасы, оценить качество дорог в глубинке и попытаться спасти прекрасный поселок.

ПЕРВАЯ ТОЧКА ТУРА – город Сасово, муниципальный культурный центр. Теплое солнечное утро. Приветливые люди.

- Для творческой встречи нам выделили малый зал. Когда на стадии приготовления к показу включили проектор, выяснилось, что изображение не умещается в границах экрана, - рассказал Евгений Баранцев, – приняли решение совсем снять экран и демонстрировать фильм прямо на стене. Было в этом что-то такое… военное что ли. Атмосферно получилось!

После просмотра по уже сложившейся традиции зрители смогли пообщаться с создателями картины. Авторы самых интересных вопросов получили в подарок флеш-карты, стилизованные под патроны (сувениры от одного из спонсоров фильма – Прио-Внешторгбанк (ПАО)).

Выехав из райцентра Сасово, съемочная группа почти сразу остановилась на Темгеневском городище. Здесь 3 сентября прошлого года открыли мемориальный комплекс русскому воинству. Получился довольно интересный уголок!

Вид на Цну с Темгеневского городища.

- Особенно впечатлила смотровая площадка на высоком берегу Цны! - отметил Вячеслав Журавлев.

В далекой-далекой Африке воды Атлантического океана омывают мыс Доброй Надежды. Но по какой-то невероятной причине один из сасовских населенных пунктов носит точно такое же название. Помимо названия второй достопримечательностью села является музей под открытым небом местного энтузиаста Валерия Нефедова. Знакомимся.

- Начинал обустраивать площадку для внучки, а теперь вот радуюсь, когда люди останавливаются и тоже радуются, - говорит Валерий.

Николай Мальцев и Вячеслав Журавлев добрались до "Африки"...

ВТОРАЯ ТОЧКА ТУРА – поселок Кадом. Послеобеденное время – размерено движется сельская жизнь.

В Кадомском районном Доме культуры директор Анатолий Филаткин совершенно неожиданно вручает гостям советский зеркальный фотоаппарат «Любитель -166В», выпускавшийся в Союзе с 1980-го по 1990-й годы:

- Вы создали свое творческое объединение, пусть этот экспонат станет первым в вашем музейном уголке.

На встречу-презентацию пришел глава администрации Кадомского района Александр Кочетков. После увлекательной топонимической экскурсии по языку древних мордовских племен от главы района все занимают места в зрительном зале.

- Мой дед тоже воевал под Старой Руссой и так же, как герой фильма, был там ранен, - после просмотра проводит параллели со своей семейной историей Александр Петрович. – Спасибо большое, что сняли такой фильм, спасибо, что приехали к нам.

В ходе общения со зрителями неожиданно выяснилось, что главный военно-исторический консультант и исполнитель эпизодических ролей Тимофей Тимошкин родом из Кадомского района.

- Вообще поселок оставил очень приятные воспоминания, и даже подумалось, а почему бы рязанским властям не сделать из него некий студенческий городок. Перевести сюда несколько техникумов. Это бы позволило вдохнуть в прекрасный Кадом новую жизнь! – поделился своими мыслями Николай Мальцев.

ТРЕТЬЯ ТОЧКА ТУРА – поселок Ермишь. Дождь, который нещадно лил всю ночь и все утро, к полудню - а именно на это время запланирован показ - прекращается. В местный ДК потихоньку подтягиваются школьники.

- Не хочу никого обидеть – везде встречали очень здорово и тепло, но Ермишь – это что-то потрясающее, - на положительных эмоциях говорит Николай Мальцев. – Какие чудесные дети! Задали невероятное количество интереснейших вопросов по фильму. И устроили самую длинную фотосессию с главным героем.

Не скрывает эмоций и местная школьница Анна Жиганова:

- Я в восторге от увиденного и от общения с создателями фильма. Мой вопрос о том, что стало после смерти сына с родителями Арсения, оказался одним из самых интересных. Я получила подарок – флешку. Моим впечатлениям нет предела!

По пути к заключительной точке тура – селу Азееву – съемочной группе все-таки довелось «насладиться» провинциальными дорогами. Теми дорогами, когда в поисках фарватера мечешься от одной обочины к другой. К слову, до этого на маршруте Сасово – Кадом и Кадом – Ермишь состояние проезжей части вызывало исключительно приятное удивление.

ЧЕТВЕРТАЯ ТОЧКА ТУРА – село Азеево. Сельский дом культуры.

- Все-таки тяжело работать в таком ритме, - отмечает Вячеслав Журавлев. – Но стараемся, выкладываемся. Ведь если уж забрались так далеко от дома, нужно отдать все хорошее и позитивное, что у тебя есть.

Старинный Коран в музейном уголке Азеевского ДК.

Азеево – старинное татарское село. В 1917 году здесь действовало семь мечетей! Но после революции все они были закрыты – здания приспособили под иные нужды. Руины некоторых из них до сих пор стоят в селе. Весной 1998 года жители приняли решение о постройке новой каменной мечети, которую торжественно открыли в 2004 году.

На показе в местном ДК присутствовало не так много зрителей, но зато директор учреждения Эльвира Бурнашева показала гостям уникальный татарский музейный уголок, а местные жители поделились вековыми рецептами приготовления конской колбасы.

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Поддержку проекту оказало правительство Рязанской области. Спонсорами выступили ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (генеральный спонсор) и лично председатель совета директоров теплоэлектроцентрали Анатолий Шестаков, Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также АО «Газпром газораспределение Рязанской области» и рекламно-производственная компания «Арт-Процесс».

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