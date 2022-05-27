РНПК назвала лучших по профессии - 2022

Победитель заводского конкурса «Лучший по профессии-2022» среди машинистов технических насосов Дмитрий Плешаков (справа).

Соревнования в профессиональном мастерстве являются одной из фирменных фишек Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть»). Выявить, кто лучший по своей профессии - задача не из легких. Для этого сотрудники предприятия проходят многоступенчатый отбор, начиная с уровня цеха. Теперь наступила пора подвести итоги общезаводского финала.

Когда опыт победил молодость

В состязании приняли участие более 500 сотрудников. Среди них - работники восьми основных профессий: операторы технологических установок, машинисты технологических насосов, операторы товарные, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, прибористы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты компрессорных установок.

Получается, что в среднем конкурс был по 6-7 человек на место победителя.

Смотр-конкурс является важным элементом корпоративной культуры предприятия и направлен на профессиональное развитие работников, распространение передового опыта для достижения высоких производственных результатов. Победителей в каждой из номинаций определяли в теоретических и практических испытаниях. В ходе конкурса оценивались теоретическая подготовка и уровень практического мастерства участников. Особое внимание члены жюри уделяли знаниям в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, охране труда.

- Конкурс состоял из компьютерного тестирования и выполнения практического задания на тренажере, - рассказывает машинист технологических насосов Дмитрий Плешков. - Была очень сильная конкуренция, молодежь буквально на пятки наступала. Но опыт более чем двадцатилетней работы на заводе, и мастерство, победили. Хотя надо отметить, что в последние годы на предприятии появилось немало молодых и высокопрофессиональных сотрудников, с которыми, нам «старожилам» завода, конкурировать тяжело.

- Где и когда будет следующий этап? Что вы от него ожидаете?

- Общекорпоративный финал пройдет в Новокуйбышевске Самарской области в сентябре этого года. Надеюсь победить. Но понятно, что уровень конкуренции там будет на порядок выше, чем на заводском конкурсе, ведь там будут лучшие из лучших со всей страны. Ну, как минимум, наберусь еще опыта.

Победил? Отметим!

Предприятие проводит конкурс в пятнадцатый раз. Поздравить лучших работников пришел генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов:

- В любой работе - главное не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым профессиональным вершинам, - сказал Сергей Михайлов. - Конкурс высветил многие личностные и профессиональные качества участников - это собранность, умение себя преодолевать. Вы доказали, что многое можете и в жизни, и в профессии. Поздравляю вас с успехом! Пусть успех станет главным попутчиком для тех, кто поедет на финал корпоративного конкурса и представит наше предприятие среди победителей других дочерних обществ «Роснефти». Пусть ваши превосходные профессиональные качества помогут вам стать лучшими и привезти в Рязань абсолютную победу!

ЗНАЙ НАШИХ!

Каждый победитель и призер смотра-кон- курса, помимо диплома и памятного подарка, получит значительную денежную премию. Но самое интересное ожидает их на берегах Волги... Пожелаем им ни пуха, ни пера!

ЗНАЙ НАШИХ!

Победители конкурса «Лучший по профессии»:

Евгений Зайцев (установка Л-24/600) - оператор технологических установок.

Сергей Курепин (цех №11) - лучший товарный оператор.

Дмитрий Молодцов (цех №12) - машинист компрессорных установок.

Дмитрий Плешков (установка сернокислотного алкилирования) - машинист технологических насосов.

Кирилл Донин (цех №13) - слесарь по ремонту технологических установок.

Сергей Рубашкин (цех №15) - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Максим Краснобаев (цех №14) - приборист.

Ирина Кузнецова (лаборатория элементного анализа) - лаборант химического анализа.