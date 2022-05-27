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Экономика27 мая 2022 11:34

Майское «Эковакино»: круглый юбилей и посевная в срок

За 10 лет «Вакинское Агро» произвело 209 тысяч тонн молока
Источник:kp.ru
Из-за погодных условий посевная затягивается, но проходит по плану.

Из-за погодных условий посевная затягивается, но проходит по плану.

В живописных есенинских местах вблизи Константиново, в селе Вакино, вот уже 10 лет успешно развивается крупнейшее современное молочное предприятие полного цикла ООО «Вакинское Агро». Нынешний май стал особенным для компании - здесь отмечают первый круглый юбилей и проводят сложную из-за погодных условий посевную кампанию.

С 6 до 42 тысяч тонн молока в год

В день рождения ООО «Вакинское Агро», 4 мая, вместе с руководством и старожилами мы вспомнили, с чего началась история предприятия, и обсудили, каких высоких успехов удалось достичь за первое десятилетие.

В далеком 2012 году на плодородных рыбновских землях в селе Вакино началась масштабная стройка революционного, в своем роде, проекта по созданию молочного производства, ферм, возделыванию тысяч гектаров для выращивания собственной кормовой базы. Тогда для Рязанского края проект был настоящим дивом - предполагалось, что коров будут доить... роботы! Подобного еще никто из рязанцев даже не пытался воплотить, и вдруг нашелся энтузиаст с огромным желанием развивать сельское хозяйство и предложил долгосрочный инвестиционный проект.

Отправной точкой стало возрождение угасающего хозяйства ООО «Вакинское», где инвестор быстро реконструировал старую ферму и закупил три сотни коров черно-пестрой породы. Хозяйство развивалось, пополнялось стадо, завозились новые породы - голштинские, джейсейские. Вскоре предприятию присвоили статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштино-фризской породы. Для сравнения, если в 2013 году на «Вакинском Агро» было всего 307 коров, то сейчас - 4250! Общее поголовье КРС увеличилось с 2013 года с 728 голов до 9660 голов в 2022 году.

Одномоментно началось строительство крупного животноводческого комплекса на 3420 голов дойного стада. В 2017 году завершилась реализация первой очереди инвестпроекта на почти 4 млрд рублей, и начал работать новый комплекс, а также комбикормовый завод и современный завод-автомат.

Если изначально предприятие выпускало только сырое молоко, то после строительства современного завода-автомата в ассортименте появились творог, сметана и постепенно линейка продукции стала расширяться. Сейчас под брендом «Вакинское Агро» выпускают не только сметану, молоко и творог, но кефир, ряженку, йогурты, полезный напиток «Бифилайф». Продукция «Эковакино» ежегодно получает медали на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», и на конкурсе в 2021 году 20 позиций были отмечены золотом.

В 2021 году предприятие запустило в работу вторую очередь инвестпроекта, построив животноводческий комплекс стоимостью 1,5 млрд рублей на 2300 фуражных коров. Теперь в арсенале предприятия находятся все существующие пять видов доек - линейная, монорельса, роботизированная, «карусель» и «параллель».

Для наглядности колоссального развития предприятия посмотрим в данные статистики. За эти годы увеличена площадь сельхозугодий с 7720 гектаров до 14 792 гектаров, продано 171 365 тонн зерна, произведено грубых и сочных кормов 644 182 тонны. Большими темпами развивается молочный завод-автомат, и только за минувший апрель переработано 1258 тонн сырья, а с конца 2016 года предприятие переработало 40 776 тонн молока. Если в самом начале пути, в 2013 году, валовой надой на предприятии составлял чуть более 17 тонн в сутки, то теперь «Вакинское Агро» производит 122 тонны в сутки. Всего за 10 лет своего развития предприятие произвело 209 204 тонны молока!

- Генеральный директор Сергей Александрович Турта вложил всю душу в развитие своего детища, полностью погружается в тонкости ведения сельского хозяйства. Он сумел воплотить свои масштабные планы в жизнь, но впереди предстоит еще сделать немало, - говорят на предприятии.

Директор по растениеводству и механизации Геннадий Сизов отмечает высокую социальную миссию компании:

- Наше хозяйство – одно из самых передовых в области и предоставляет рабочие места 550 жителям Рязанской области. К нам приезжают на работу из ближайших деревень, Рыбного и даже из Рязани. Наш инвестор не стоит на месте и на протяжении 10 лет строит, развивает проект и не останавливается на достигнутом. Сейчас мы доим 122 тонны молока в день и стремимся к показателю 160 тонн в сутки. Это мечта нашего учредителя, и я думаю, что наш дружный профессиональный коллектив ее осуществит.

«Посевная затягивается»

Затяжная весна, холод и дожди доставили рязанским аграриям немало неудобств в этом году, но в ООО «Вакинское Агро» посевная кампания проходит планомерно и в срок, несмотря на трудности. Полевые работы начались еще в середине апреля. На полях провели боронование многолетних трав, озимых культур, подготовили зябь под сев. Затем приступили к дискованию и культивации, подготовке почвы для посева. К середине мая эти работы провели уже на площади 8,5 тысячи гектаров.

- Мы внедряем в практику все передовые подходы и технологии. Сначала проводим демопоказы, тестируем и, если видим эффективность, начинаем применять на постоянной основе. Это касается средств защиты, гибридных семян, стимуляторов роста, листовых подкормок, - отмечают в хозяйстве.

С 14 апреля вакинские аграрии начали вносить подкормку многолетних трав. Несмотря на сложную мировую ситуацию и санкции, сложностей с закупкой минеральных удобрений в хозяйстве не возникло:

- Дефицита удобрений у нас не было, и мы закупили в полном объеме все необходимое, - заверили в хозяйстве. - Как и с закупкой семян, также не возникло сложностей, и был завезен весь необходимый, в том числе импортный, материал.

Сев начался 28 апреля и продолжается по настоящее время. В «Вакинском Агро» ведется масштабная кампания по заготовке кормов, ведь в хозяйстве используют только свои грубые и сочные корма. Аграрии начали с ячменя, засеяв 2,4 гектара, затем сразу принялись за горох, которым засеяли 866 гектаров. Через несколько дней начали вносить семена однолетних трав на всей планируемой площади 500 гектаров. В день подготовки материала, на 17 мая, в «Вакинском Агро» было засеяно больше половины планируемой площади - 3840 гектаров, и оставалось засеять еще 3,6 тысячи гектаров. Всего в этом году «Вакинское Агро» пустило под яровой сев 7 тысяч гектаров земель, и посевная площадь в хозяйстве составит 12,3 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом посевная площадь увеличилась почти на 1 тысячу гектаров. Погода в этом мае переменчивая и регулярно идут дожди, но до конца мая аграрии планируют завершить работы.

Агроном «Вакинское Агро» Антон Кузнецов прогнозирует урожай, если погода стабилизируется.

Агроном «Вакинское Агро» Антон Кузнецов прогнозирует урожай, если погода стабилизируется.

- В этом году посевная проходит в тяжелых условиях, выпадает очень много осадков. Из- за холода всходы вышли только на 13-й день, это на неделю позже обычного. Посевная затягивается, сроки уходят, но мы стараемся успеть вовремя. Методы работы в этом году такие: раньше начинать смену, позже заканчивать. Работаем урывками между осадками, потому что в дождь сеялка забивается и работать просто невозможно. В сельском хозяйстве неординарные условия не редкость, и мы готовы к трудностям. Если погода стабилизируется, то урожай должен быть хорошим, - поделился агроном «Вакинского Агро» Антон Кузнецов.

Первыми на поля выехали тракторы для боронования, позже к ним присоединились сеялки. На предприятии постоянно пополняется автопарк, закупаются новые машины. Только в этом году закуплено техники на 126 млн рублей, из них куплены тракторы, немецкая сеялка, новый разбрасыватель удобрений. В прошлом году на покупку техники потратили 140 млн рублей.

Молодой коллектив - большие перспективы

На предприятии сложился дружный костяк, и всего в посевной кампании задействовано около 40 специалистов.

- Сезонности у нас в работе нет, и механизаторы заняты круглогодично. Когда заканчиваются полевые работы, сотрудники могут уйти в отпуск. Летом оплата сдельная и все стараются набрать как можно больше часов, поэтому зарабатывают прилично. Вспашки и культивации мы проводим и днем и ночью, встаем на рассвете, работаем дотемна, - поясняют в агрохолдинге.

Среди сотрудников «Вакинского Агро» большую долю занимают молодые специалисты, которые продолжают обучение в вузе. Например, пять механизаторов получают высшее образование заочно. Предприятие всячески поддерживает молодежь: оплачивает учебные отпуска, предоставляет жилье, а при условии 10-летней отработки передает квартиры в собственность.

На предприятии есть возможность карьерного роста и развития в профессии, ведь дружный коллектив профессионалов - залог успеха для реализации самых амбициозных проектов.

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