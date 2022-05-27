Майское «Эковакино»: круглый юбилей и посевная в срок

Из-за погодных условий посевная затягивается, но проходит по плану.

В живописных есенинских местах вблизи Константиново, в селе Вакино, вот уже 10 лет успешно развивается крупнейшее современное молочное предприятие полного цикла ООО «Вакинское Агро». Нынешний май стал особенным для компании - здесь отмечают первый круглый юбилей и проводят сложную из-за погодных условий посевную кампанию.

С 6 до 42 тысяч тонн молока в год

В день рождения ООО «Вакинское Агро», 4 мая, вместе с руководством и старожилами мы вспомнили, с чего началась история предприятия, и обсудили, каких высоких успехов удалось достичь за первое десятилетие.

В далеком 2012 году на плодородных рыбновских землях в селе Вакино началась масштабная стройка революционного, в своем роде, проекта по созданию молочного производства, ферм, возделыванию тысяч гектаров для выращивания собственной кормовой базы. Тогда для Рязанского края проект был настоящим дивом - предполагалось, что коров будут доить... роботы! Подобного еще никто из рязанцев даже не пытался воплотить, и вдруг нашелся энтузиаст с огромным желанием развивать сельское хозяйство и предложил долгосрочный инвестиционный проект.

Отправной точкой стало возрождение угасающего хозяйства ООО «Вакинское», где инвестор быстро реконструировал старую ферму и закупил три сотни коров черно-пестрой породы. Хозяйство развивалось, пополнялось стадо, завозились новые породы - голштинские, джейсейские. Вскоре предприятию присвоили статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштино-фризской породы. Для сравнения, если в 2013 году на «Вакинском Агро» было всего 307 коров, то сейчас - 4250! Общее поголовье КРС увеличилось с 2013 года с 728 голов до 9660 голов в 2022 году.

Одномоментно началось строительство крупного животноводческого комплекса на 3420 голов дойного стада. В 2017 году завершилась реализация первой очереди инвестпроекта на почти 4 млрд рублей, и начал работать новый комплекс, а также комбикормовый завод и современный завод-автомат.

Если изначально предприятие выпускало только сырое молоко, то после строительства современного завода-автомата в ассортименте появились творог, сметана и постепенно линейка продукции стала расширяться. Сейчас под брендом «Вакинское Агро» выпускают не только сметану, молоко и творог, но кефир, ряженку, йогурты, полезный напиток «Бифилайф». Продукция «Эковакино» ежегодно получает медали на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», и на конкурсе в 2021 году 20 позиций были отмечены золотом.

В 2021 году предприятие запустило в работу вторую очередь инвестпроекта, построив животноводческий комплекс стоимостью 1,5 млрд рублей на 2300 фуражных коров. Теперь в арсенале предприятия находятся все существующие пять видов доек - линейная, монорельса, роботизированная, «карусель» и «параллель».

Для наглядности колоссального развития предприятия посмотрим в данные статистики. За эти годы увеличена площадь сельхозугодий с 7720 гектаров до 14 792 гектаров, продано 171 365 тонн зерна, произведено грубых и сочных кормов 644 182 тонны. Большими темпами развивается молочный завод-автомат, и только за минувший апрель переработано 1258 тонн сырья, а с конца 2016 года предприятие переработало 40 776 тонн молока. Если в самом начале пути, в 2013 году, валовой надой на предприятии составлял чуть более 17 тонн в сутки, то теперь «Вакинское Агро» производит 122 тонны в сутки. Всего за 10 лет своего развития предприятие произвело 209 204 тонны молока!

- Генеральный директор Сергей Александрович Турта вложил всю душу в развитие своего детища, полностью погружается в тонкости ведения сельского хозяйства. Он сумел воплотить свои масштабные планы в жизнь, но впереди предстоит еще сделать немало, - говорят на предприятии.

Директор по растениеводству и механизации Геннадий Сизов отмечает высокую социальную миссию компании:

- Наше хозяйство – одно из самых передовых в области и предоставляет рабочие места 550 жителям Рязанской области. К нам приезжают на работу из ближайших деревень, Рыбного и даже из Рязани. Наш инвестор не стоит на месте и на протяжении 10 лет строит, развивает проект и не останавливается на достигнутом. Сейчас мы доим 122 тонны молока в день и стремимся к показателю 160 тонн в сутки. Это мечта нашего учредителя, и я думаю, что наш дружный профессиональный коллектив ее осуществит.

«Посевная затягивается»

Затяжная весна, холод и дожди доставили рязанским аграриям немало неудобств в этом году, но в ООО «Вакинское Агро» посевная кампания проходит планомерно и в срок, несмотря на трудности. Полевые работы начались еще в середине апреля. На полях провели боронование многолетних трав, озимых культур, подготовили зябь под сев. Затем приступили к дискованию и культивации, подготовке почвы для посева. К середине мая эти работы провели уже на площади 8,5 тысячи гектаров.

- Мы внедряем в практику все передовые подходы и технологии. Сначала проводим демопоказы, тестируем и, если видим эффективность, начинаем применять на постоянной основе. Это касается средств защиты, гибридных семян, стимуляторов роста, листовых подкормок, - отмечают в хозяйстве.

С 14 апреля вакинские аграрии начали вносить подкормку многолетних трав. Несмотря на сложную мировую ситуацию и санкции, сложностей с закупкой минеральных удобрений в хозяйстве не возникло:

- Дефицита удобрений у нас не было, и мы закупили в полном объеме все необходимое, - заверили в хозяйстве. - Как и с закупкой семян, также не возникло сложностей, и был завезен весь необходимый, в том числе импортный, материал.

Сев начался 28 апреля и продолжается по настоящее время. В «Вакинском Агро» ведется масштабная кампания по заготовке кормов, ведь в хозяйстве используют только свои грубые и сочные корма. Аграрии начали с ячменя, засеяв 2,4 гектара, затем сразу принялись за горох, которым засеяли 866 гектаров. Через несколько дней начали вносить семена однолетних трав на всей планируемой площади 500 гектаров. В день подготовки материала, на 17 мая, в «Вакинском Агро» было засеяно больше половины планируемой площади - 3840 гектаров, и оставалось засеять еще 3,6 тысячи гектаров. Всего в этом году «Вакинское Агро» пустило под яровой сев 7 тысяч гектаров земель, и посевная площадь в хозяйстве составит 12,3 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом посевная площадь увеличилась почти на 1 тысячу гектаров. Погода в этом мае переменчивая и регулярно идут дожди, но до конца мая аграрии планируют завершить работы.

Агроном «Вакинское Агро» Антон Кузнецов прогнозирует урожай, если погода стабилизируется.

- В этом году посевная проходит в тяжелых условиях, выпадает очень много осадков. Из- за холода всходы вышли только на 13-й день, это на неделю позже обычного. Посевная затягивается, сроки уходят, но мы стараемся успеть вовремя. Методы работы в этом году такие: раньше начинать смену, позже заканчивать. Работаем урывками между осадками, потому что в дождь сеялка забивается и работать просто невозможно. В сельском хозяйстве неординарные условия не редкость, и мы готовы к трудностям. Если погода стабилизируется, то урожай должен быть хорошим, - поделился агроном «Вакинского Агро» Антон Кузнецов.

Первыми на поля выехали тракторы для боронования, позже к ним присоединились сеялки. На предприятии постоянно пополняется автопарк, закупаются новые машины. Только в этом году закуплено техники на 126 млн рублей, из них куплены тракторы, немецкая сеялка, новый разбрасыватель удобрений. В прошлом году на покупку техники потратили 140 млн рублей.

Молодой коллектив - большие перспективы

На предприятии сложился дружный костяк, и всего в посевной кампании задействовано около 40 специалистов.

- Сезонности у нас в работе нет, и механизаторы заняты круглогодично. Когда заканчиваются полевые работы, сотрудники могут уйти в отпуск. Летом оплата сдельная и все стараются набрать как можно больше часов, поэтому зарабатывают прилично. Вспашки и культивации мы проводим и днем и ночью, встаем на рассвете, работаем дотемна, - поясняют в агрохолдинге.

Среди сотрудников «Вакинского Агро» большую долю занимают молодые специалисты, которые продолжают обучение в вузе. Например, пять механизаторов получают высшее образование заочно. Предприятие всячески поддерживает молодежь: оплачивает учебные отпуска, предоставляет жилье, а при условии 10-летней отработки передает квартиры в собственность.

На предприятии есть возможность карьерного роста и развития в профессии, ведь дружный коллектив профессионалов - залог успеха для реализации самых амбициозных проектов.