Ни света, ни воды, ни ТВ… Что и где отключат в Рязанской области уже 30 мая

Что и где отключат в Рязанской области в понедельник. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 30 мая 2022 года в 13 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители 65 населенных пунктов:

Рязанский район:

- поселок Мурмино, село Семкино, село Долгинино — с 14:00 до 17:00;

- поселок Новоселки, деревня Гурейкино, село Дядьково, деревня Плахино, деревня Вишневка, село Шумашь, деревня Зеленево, деревня Шевердиновка, село Астромино, деревня Гряцкое — с 10:00 до 16:00.

Скопинский район:

- поселок станции Вослебово, поселок Лесничество — с 11:00 до 18:00.

Милославский район:

- поселок Милославское, поселок Пролетарский, деревня Дубасово, деревня Спасские Выселки, село Горлачевка, село Покрово-Гагарино, поселок Южный, деревня Масальщино, деревня Рано-Верхи — с 10:00 до 12:00.

Сараевский район:

- село Паники — с 10:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Кривая Лука — с 10:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Войнюково — с 10:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- деревня Петряево, деревня Наумово, деревня Никулино, деревня Малое Жабье, деревня Зимницы, деревня Беляево, деревня Быково, деревня Белое, деревня Клин, село Прудки, деревня Тимохино, деревня Мамоново, деревня Посерда, деревня Ненорово, деревня Большое Жабье, деревня Ерохино, деревня Белозерье, деревня Лунево, село Ершово, деревня Чесноково, деревня Савино, село Ушмор, деревня Чарсуль — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Пронск, поселок Орловский — с 09:00 до 17:00;

- село Кисьва, деревня Денисово, село Панкино — с 08:00 до 20:00.

Кораблинский район:

- деревня Дроково — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Шатрище, деревня Черное, деревня Новинки, село Засечье — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Завидовка — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Парышка — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Кареево, поселок Старожилово, деревня Соха — с 08:00 до 17:00.

Кроме того, 30 мая с 09:30 до 17:00 отключат холодную воду в Рязани. К данному моменту администрация Рязани сообщает только об одном доме. речь идет о доме №16 корпус 1 по улице Дружной. Причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

По данным Рязанского радиотелецентра РТРС, с 30 мая по 5 июня в Рязанской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. В частности, 31 мая с 10:00 до 16:00 с затруднениями могут столкнуться жители села Богослово Скопинского района. На станциях пройдут профилактические работы.

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