На тропе Паустовского во время фестиваля пройдут тематические экскурсии.

4 июня в Солотче пройдет первый ленд-арт-фестиваль «Земля Паустовского». Приурочили мероприятие к 130-летию со дня рождения писателя Константина Паустовского.

Программа ленд-арт-фестиваля развернется одновременно на трех площадках поселка Солотча и в окрестностях. Главная сцена праздника, арт-пространство и фудкорт ждут зрителей и участников на Монастырской площади. Мастер-классы, лектории и арт-объекты – в лесной зоне между гостиничными комплексами «Лесной Бункер» и «Паустовский».

Кульминацией фестиваля станет необычное световое шоу.

Программа ленд-арт-фестиваля в Солотче по площадкам:

Площадь Монастырская

- 14:00 - 22:00 – работа сцены, зоны фудкорта, сувенирной лавки;

- 14:00 - 18:30 – показ мультфильмов и короткометражных фильмов, снятых по рассказам Паустовского;

- 20:00 - 21:00 – выступление Рязанского губернаторского симфонического оркестра;

- 21:00 - 22:00 – премьерный показ художественного фильма Михаила Малахова по произведениям Паустовского «Лиза едет в Москву».

Лесная зона

- 14:00 - 19:00 – тематический лекторий;

- 14:00 - 20:00 – творческие и гастрономические мастер-классы;

- 22:00 - 22:30 – светопроекционное шоу (у комплекса «Лесной Бункер»).

Тропа Паустовского

- 14:00 - 17:00 – проведение тематических экскурсий.

Ленд-арт-фестиваль «Земля Паустовского» в Солотче: программа мероприятий.

Как добраться до фестиваля в Солотче

До места проведения ленд-арт-фестиваля можно добраться как на личном, так и на общественном транспорте. В частности, на автобусе №22. Отправление автобуса с Театральной площади (остановка на стороне улицы Есенина). Рейсы каждые полчаса.

Кроме того, на линии работают маршрутки, которые отходят от автовокзала «Приокский».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!