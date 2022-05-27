РНПК продолжает озеленение микрорайона Дашково-Песочня

Сотрудники РНПК продолжили озеленение улицы Зубковой.

Когда-то Рязань была одним из самых зеленых городов в РСФСР. Но потом постепенно сдала свои позиции - часть зеленых насаждений вырубили в угоду застройщикам, в других местах деревья изжили свой век, а обновить зеленые насаждения не всегда получается. Но озеленять город необходимо! И здесь на помощь приходят рязанские предприятия.

И заводу, и жителям

Рязанская НПК не первый год помогает в восстановлении зеленых насаждений. Так, в мае сотрудники РНПК провели работы по озеленению территории двух цехов завода - цеха №20 (очистные сооружения) и цеха №22 (экологическая лаборатория). По периметру, вдоль забора, а также на участках внутри цехов высажены молодые деревья ели и тополя пирамидального, а также кусты сирени сорта «Никитская». За два дня высажено 140 молодых деревьев тополя пирамидального, 22 ели, 92 куста сирени. Также нефтезавод помогает и городу.

В середине мая в рамках экологического субботника «Зеленая весна - 2022» на улице Зубковой были посажены липы и пирамидальные тополя. Почему выбор пал на эти виды деревьев?

Липа - дерево быстрорастущее, при этом нетребовательное к качеству почвы. Имеет широкую крону, а значит, дает больше кислорода. Но нуждается в своевременном кронировании.

А чтобы саженцы лучше прижились, их выбирали с закрытой корневой системой.

Пирамидальный тополь появился в Рязани не так давно - до середины 90-х годов это дерево было редким в нашем городе, его больше сажали в областях, расположенных южнее Рязани - Липецкой, Воронежской и т. д. Как любой тополь, он прекрасно очищает воздух от вредных веществ. При этом, в отличие от своего черного собрата, не пылит. Несмотря на свои габариты, пирамидальный тополь устойчив к воздействию ветра, и повалить его не так-то просто. К тому же он держит лист очень долго, чуть ли не до середины ноября (а то и дольше), продолжая тем самым производить кислород.

Главное теперь, чтобы саженцы прижились.

Деревья сажают, природу очищают

Рязанская НПК не ограничивается благоустройством и озеленением города. В текущем году реализовала серию экологических мероприятий. Это и работы по наведению чистоты на улицах областного центра, и акции по озеленению.

Старт был дан в конце апреля, когда Рязанская НПК совместно с волонтерами общественной организации «Хозяин Мещеры» школы №47 провели работы по очистке территории села Агро-Пустынь Рязанского района. 40 добровольцев собрали 80 мешков бытового мусора, скопившегося за зиму. Затем навели порядок в Окском государственном природном биосферном заповеднике. Убрали территорию возле «Визит-центра», помогли избавиться от растительной ветоши в дендропарке Музея природы, а также очистили замусоренный овраг на границе села Папушево и лесного участка поймы реки Пры.

Результатом уборки стали более 30 двухсотлитровых мешков стекла, пластика и другого бытового мусора. 29 апреля в рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна - 2022» работники нефтезавода единой командой вышли на субботник и провели санитарную очистку территории, прилегающей к заводу, побелили деревья и покрасили бордюры. В работах приняли участие более 200 человек и 3 единицы специализированной техники. За день очищено 2 тыс. кв. метров территории, на свалку вывезено 20 кубометров бытового мусора.

В ближайшие дни трудовой десант отправится в деревню Турлатово Рязанского района, где планируется заложить «Аллею славы».

Работы по экологической помощи природе будут продолжены в этом году.