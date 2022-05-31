На рязанском манеже зрители увидят «Песчаную сказку» Гии Эрадзе

Премьера шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» состоится в эти выходные 4 и 5 июня.

В Рязанском цирке с 4 июня по 17 июля Заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое шоу «Песчаная сказка» с участием титулованных артистов Росгосцирка. Зрители увидят на манеже не просто представление, а настоящий спектакль, который перенесет их в самое сердце Востока.

Как рассказали журналистам артисты нового шоу «Песчаная сказка», в сюжетную линию спектакля вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк».

- Каждый номер – эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы, - поделилась воздушная гимнастка, дрессировщица и исполнительница главной роли шоу «Песчаная Сказка» Екатерина Запашная. - Наш режиссер Евгений Шевцов (прим. Главный режиссер Московского Цирка Никулина на Цветном Бульваре ) придумал историю, в которой главный персонаж, гуляя по музею Древнего Востока, находит среди экспонатов волшебную лампу, трет ее, с этого момента и начинается волшебство. Он попадает в загадочный мир, при этом теряет свою жену и на протяжении всего спектакля пытается ее разыскать.

Главным героем действа станет коверный клоун Константин Асташов, который будет присутствовать на арене в течение всего представления, а также выступит как отдельный персонаж. История начинается с того, что главные герои в исполнении Екатерины Запашной и Константина Асташова гуляя по Музею Древнего Востока, находят волшебную лампу, после чего и начинаются приключения.

На манеже одновременно появятся обезьяны и три гиппопотама.

Настоящая изюминка шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» аттракцион, в котором на манеже одновременно появятся обезьяны и три гиппопотама. Вес каждого из этих удивительных «артистов» составляет полторы тонны! Подобного номера пока нет в программе ни одного из цирков мира. Ведь дрессура бегемотов – занятие не из легких. По натуре эти животные амбициозны и упрямы, однако у народного артиста России Тофика Ахундова имеется опыт работы с такими гигантами.

- Со своими животными я побывал на четырех континентах. У меня они работают практически, как акробаты, - поделился Тофик Ахундов, добавив, что своих бегемотов он взял еще совсем маленькими, и для него они, как дети.

В сюжетную линию спектакля вплетены уникальные цирковые номера.

Также в шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, двугорбыми верблюдами, озорными обезьянами и райскими павлинами.

Отличительной чертой всех шоу продюсерского центра Гии Эрадзе является особое внимание к деталям. «Песчаная сказка» - это не только захватывающий сюжет, филигранная дрессура и великолепные цирковые номера, но и атмосфера, созданная с помощью эксклюзивных декораций, роскошных костюмов, авторской музыки и современного светового оборудования.

Премьера шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» состоится в эти выходные 4 и 5 июня. Далее- каждую субботу и воскресенье.