Переправа преткновения. В арбитражном суде решают судьбу Солотчинского моста

Суд по полимеру длится уже более двух лет.

В Арбитражном суде Рязанской области 26 мая рассматривается дело о выполнении госконтракта по ремонту Солотчинского моста. Дело длится уже более двух лет, а в суде рассматриваются несколько встречных исков, как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика.

Так ГК «Альянс» предъявляет претензии к государственным заказчикам - минтрансу области и «Дирекции дорог Рязанской области» о взыскании задолженности за ремонтные работы на Солотчинском мосту.

В свою очередь, дирекция потребовала обязать подрядчика устранить недостатки на участке моста, где впервые в истории было уложено полимерное покрытие на гидрофобный бетон, эксплуатируемый более 50 лет.

«Ответчик не возражает против нашего иска»

На очередном заседании адвокат, представляющая интересы подрядчика, объяснила почему, по ее мнению, претензии заказчика являются необоснованными:

- Самое основное - это то, что ответчик не возражает против нашего иска. Ни в одной из десяти исковых позиций ответчика нет ни слова о том, что мы или не выполнили заявленные работы, или выполнили их некачественно. А на этот счет закон четко говорит, что односторонний отказ от исполнения договора не допускается.

Для того чтобы объяснить, в чем суть вопроса, необходимо вернуться назад и вспомнить, почему именно это покрытие было выбрано для ремонта моста. Дело в том, что состояние инженерной конструкции не позволяло выбрать никакой другой материал. Нужно было либо срубить больше бетона, что привело бы к трещинам основания, либо поверх наложить асфальтобетон, что могло и вовсе привести к обрушению конструкции. Именно поэтому региональные власти остановились на выборе композитных материалов из тонкослойного полимерного покрытия «Матакрил» на основе полиметилметакрилата. Оно в разы легче и долговечней асфальтобетона, легко ремонтируется, но требует периодической диагностики верхнего слоя, чтобы не дать ему «закататься» и оперативно ликвидировать последствия климатических температурных явлений.

«Приемка промежуточных работ проводилась по документам»

Но заказчику результат работы не понравился. Там посчитали, что покрытие уложено некачественно, поэтому и платить за часть работ и следует.

- Согласно государственному контракту приемка промежуточных работ производится исключительно документально на основании предоставленных нам материалов. Окончательная приемка проводится по окончании строительства после получения соответствующего уведомления от подрядчика. Данное уведомление было получено 30 июля 2019 года, и только после этого была создана техническая приемная комиссия, которая и пришла к выводу, что работы были выполнены некачественно, - объяснил представитель ответчика.

Однако последняя экспертиза, поведенная в рамках судебного заседания, пришла к выводу, что выявленные недостатки появились в ходе эксплуатации покрытия, а не из-за того, что подрядчик выполнил работу некачественно.

Вместо послесловия

Но главное - как можно было, зная о свойствах полимерного покрытия, рассчитывать на то, что оно ляжет идеально ровно на проезжую часть? Главный же смысл такого ремонта заключался в том, чтобы защитить бетон от дальнейшего разрушения. Но почему-то об этом забыли сообщить рязанцам, ежедневно пользующимся этим мостом.

Следующее судебное заседание по этому делу пройдет в Арбитражном суде Рязанской области 22 июня в 16.20

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

12 мая, выступая с отчетом в Рязанской областной Думе, министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник сообщил, что Солотчинский мост планируют отремонтировать снова.

- В настоящее время заключен контракт на проведение диагностических мероприятий по определению состояния опорной части моста для определения возможной технологии проведения ремонта. В июле ждем отчет для представления его проектной организации для разработки проектных решений, которые позволят нам мост восстановить в нормативном состоянии, - отметил министр.