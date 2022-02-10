Хоккей на Олимпиаде без звезд выглядит уныло.

Сейчас внимание любителей спорта практически всего мира приковано к Зимним Олимпийским играм в Пекине - 2022. Однако, будем откровенны, на главном зимнем спортивном мероприятии четырехлетия не хватает все-таки так называемой «изюминки на торте» - сильнейших игроков в мужском хоккее с шайбой. Неслучайно же именно в финальном хоккейном уже много десятилетий разыгрывается последнее золото Игр. И победителя награждают буквально перед церемонией закрытия.

Поэтому жестоким ударом буквально для всех (организаторов, специалистов, журналистов и самих игроков) было, когда перед самым Новым 2022 годом, заокеанская Национальная хоккейная Лига (НХЛ) заявила о том, что хоккеисты не будут участвовать в Олимпийских играх.

«Текущие обстоятельства сделали это невозможным, несмотря на максимальные усилия всех сторон процесса. Мы с нетерпением ждем участия в Олимпийских играх 2026 года», - такую информацию опубликовал официальный сайт Лиги.

В заявлении говорилось, что ряд матчей уже были отменены и перенесены из-за нового штампа коронавируса «омикрон». Представители Лиги отметили, что сожалеют о сложившейся ситуации и «понимают чувства игроков всех стран».

Уже первые матчи хоккейного турнира, в общем-то, показали, что ничего интересного в плане зрелищности ждать, скорее всего, не приходится. Наша команда в скучнейшей игре еле-еле одолела соперников из Швейцарии (1:0). Причем эту единственную шайбу хоккеисты «с родины часов, шоколада и сыра» забили себя сами. Тем временем считающиеся одними из фаворитов чехи и вовсе проиграли... датчанам – 1:2. Повторимся еще раз. Чехи проиграли датчанам в хоккее! Об этом сообщает «Спорт – экспресс».

Но дело даже не в результатах. В конце концов, сенсации любят все и всегда. В спорте - особенно. А дело именно в том, что практически все команды похожи между собой как солдаты Урфина Джюса из известной сказки Волкова. Практически нет звезд, личностей.

Даже четыре года назад в корейском Пхенчхане, куда тоже не поехали энхаэловвцы, было все же повеселей. По крайней мере, в составе нашей команде были такие персоны как Ковальчук, Дацюк, Капризов. И то еле- еле тогда в финале победили немцев – 4:3. Опять же немцев, а не канадцев или шведов, которые даже до финала не дошли. Теперь же таких людей в составах команд нет, и от этого еще более печально. Тем более, что трибуны практически пусты и сама атмосфера, связанная с жесткими ограничениями, только дополняют эту, прямо скажем. гнетущую атмосферу.

Поэтому и оценка от тех же журналистов по поводу турнира жесткая, а от болельщиков – печальная. И совсем неудивительно, что, наверное, впервые за последние полвека интерес к хоккею не так велик и внимание практически всех, естественно, переключилось на другие виды спорта.

Сейчас гораздо больший интерес вызывают те же лыжи, и все, затаив дыхание ждут противостояние нашего Александра Большунова и норвежца Йоханесса Клебо, которые уже взяли по одному золоту, но пока в очной дуэли не сошлись.

Или фигурное катание, где предстоит разыграть индивидуальные награды , да и история с Камилой Валиевой, как сообщает «Чемпионат», взбудоражила весь мир.

Да чего уж говорить о лыжах или фигурном катании, которые тоже очень популярны. Даже горнолыжный спорт или керлинг сейчас интересует куда больше, и рейтинг у этих видов спорта выше. Даже в Мекке хоккея Канаде. Об этом сообщает сайт, посвященный сравнению ставок на спорт Dailystoke.com. Опять же там популярнее «олимпийской шайбы» сейчас не НХЛ (что естественно), а даже керлинг или гигантский слалом. Такое когда-нибудь было?

- Любой хоккеист мечтает сыграть и победить на Играх – сказал менеджер сборной России, олимпийский чемпион – 2018 , трехкратный чемпион мира Илья Ковальчук. – Поэтому жаль, конечно, что не приехали все сильнейшие. Но звание чемпиона – оно пожизненное и надо побеждать по-любому.

Напомним также, что самым почетным в отечественном хоккее считается быть членом Тройного золотого клуба. Победить на чемпионате мира. Олимпиаде и взять Кубок Стэнли. Поэтому так рвался на Олимпиаду лучший бомбардир и хоккеист мира Уэйн Гретцки. А у того же Александра Овечкина или Евгения Малкина, такая мечта похоже, ушла безвозвратно. Чемпионами мира и Кубок Стэнли они брали. А вот с Олимпиадой - увы…