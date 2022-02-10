У Англии самый дорогой состав, и от нее ждут победы на ЧМ в Катаре

На Туманном Альбионе надеются не только на общий успех сборной , но и на то, что «Золотую бутсу» (приз лучшему бомбардиру) выиграет форвард Гарри Кейн.

Любителям спорта в 2022 году точно скучать не придется. Начался он с зимней Олимпиады в китайском Пекине, а закончится не менее, а скорее даже более грандиозным событием - чемпионатом мира по футболу в Катаре. Напомним, что пройдет он с 21 ноября по 18 декабря, и в нем примет участие 32 сборные.

В настоящий момент на главный турнир планеты отобрались 15 стран. Это Катар — сборная-хозяйка, а также Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Германия, Англия, Бразилия, Аргентина, Иран и Корея (не Северная).

Вспомнили об этом событии неслучайно. Ведь уже 24 и 29 марта состоятся стыковые матчи в Европе, которые определят еще трех представителей Старого Света. И среди них Россия, которой не хватило буквально пяти минут, чтобы попасть туда напрямую и уже начать подготовку непосредственно к мундиалю. Автогол Федора Кудряшова отправил туда Хорватию.

При жеребьевке сборной России, в принципе, повезло. 24 марта сыграем дома с Польшей, а если пройдем Левандовского и компанию, то, опять же, дома 29 марта примем победителя пары Швеция – Чехия. А повезло, конечно же, с тем, что сыграем в родных стенах, тем более полуфинал и финал «стыков» состоят из одного матча.

Соперники, конечно, непростые, однако есть и потенциально «смертельная» пара. В другой четверке в финале сыграют, скорее всего, два монстра - Португалия и Италия. То есть в Катаре болельщики не увидят либо великого Криштиану Роналду, либо сборную Италии, которая, на минуточку, является действующим чемпионом Европы. Более того, «Скуадра Адзурра» очень рискует пропустить второй мундиаль подряд. Напомним, что путевки на чемпионат мира в России сборная Италии в последнем туре отборочного цикла уступила Сербии и Швейцарии.

Наверняка больше всего такому раскладу рады в Великобритании, вернее, непосредственно в Англии. Ведь в 2021 году в финале чемпионата Европы итальянцы на «Уэмбли» в серии пенальти обыграли как раз родоначальников футбола. А «подданным Ее Величества» титулы на уровне сборных не покоряются уже более полвека - с того самого чемпионата мира 1966 года.

На этот раз англичане являются чуть ли не самыми главными претендентами на победу. Об этом говорят футбольные эксперты, букмекеры, различная статистика. Так, если брать стоимость состава, то у островитян она самая высокая, зашкаливает за миллиард и оценивается в1,23 млрд евро. Понятно, что на это влияет и уровень чемпионата, но тем не менее. Более того, на Туманном Альбионе надеются не только на общий успех сборной , но и на то, что «Золотую бутсу» (приз лучшему бомбардиру) выиграет форвард Гарри Кейн. Об этом сообщает britishgambler.co.uk.

В отличие от тех же итальянцев. Сборная с самым дорогим составом в мире без проблем прошла квалификацию, хотя путевку оформила только в последнем туре. Англичане позволили себе сыграть вничью с Польшей и Венгрией, но сомнений в удачном исходе для команды Саутгейта все равно не возникало. На двух последних крупных турнирах англичане не восхитили какой-то грандиозной игрой, но результат у нынешней сборной гораздо круче, чем у поколения Руни и Джеррарда. У Саутгейта в распоряжении все еще молодая, но при этом уже опытная сборная. И от нее, повторимся, ждут только победы в Катаре.

Даже бразильцы и действующие чемпионы мира французы оцениваются ниже как по стоимости состава (870,5 млн и 946 млн евро соответственно), так и по котировкам букмекеров. Несмотря на присутствие в составах тех же Неймара, Мбаппе, Погба и других.

Но уже много раз доказано, что оценка игроков – условная и меняется постоянно. Никто, конечно, не сбрасывает со счетов немцев, аргентинцев. Да и всегда кто-то на таких турнирах «выстреливает». Тем более, что британцы так ничего и не выиграли за последние более чем 55 лет.