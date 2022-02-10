«Вы цените русскую культуру намного больше чиновников»: жители рязанского городка просят Квентина Тарантино спасти дом Бориса Пастернака

Активисты хотят сохранить частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку. Им не осталось ничего, как обратиться за помощью к Тарантино.

Жители Касимова, устав от отписок местных чиновников по поводу сохранения дома, где гостил писатель Борис Пастернак, записали видеообращение к американскому режиссеру Квентину Тарантино.

«Уважаемый мистер Тарантино! К вам обращаются жители Касимова Рязанской области. Перед вами дом доктора Живаго, а точнее то, что от него осталось. В этом доме жил родной дядя Бориса Пастернака - доктор Осип Кауфман, работавший главврачом в касимовской больнице. По свидетельству современников, в докторе Живаго угадываются черты доктора Кауфмана.

А наш Касимов, в который Пастернак приезжал, спасаясь от голода и ужасов гражданской войны, многие литературоведы воспринимают как прообраз города Юрятина из романа.

Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем о вашей любви к русской литературе, знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку, мы хотим превратить этот дом в музей».

Дом, где гостил Борис Пастернак, частично сожжен.

Активисты признались, что им стыдно обращаться за помощью к американскому режиссеру, но местные власти не оставили им никакого выбора. Все их обращения остались безрезультатными, чиновники просто разводят руками, говорят, что нет денег на реконструкцию.

Касимовские власти ничего не делают для спасения дома.

«Мы обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник. Помогите сохранить нам это исторически важное для города здание и приезжайте к нам в гости», - пригласили градозащитники.

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