От Ужалья до Ушмора: в 11 районах Рязанской области 8 февраля отключат электричество.

8 февраля 2022 года в 11 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся 56 населенных пунктов. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- деревня Тамышево, село Криуша, село Екшур, деревня Егорово, деревня Филотово, деревня Большое Дарьино, деревня Зыково, деревня Малое Дарьино, деревня Муночь, деревня Васильево, город Спасс-Клепики (улица Луговая) — с 09:00 до 17:00;

- деревня Лункино, деревня Барское, деревня Подсвятье, деревня Горки, деревня Тюрвищи, деревня Иваново, деревня Ханино, деревня Корякино, деревня Абрахово, деревня Ненашкино, деревня Батыково, деревня Траново, деревня Дрошино, деревня Фролово, деревня Князево, село Ушмор, деревня Левино-2 — с 09:00 до 13:00;

- деревня Коренево, поселок Тума (улица Березовая), деревня Молькино — с 12:00 до 15:00.

Михайловский район:

- село Щетиновка, село Березово — с 13:00 до 17:00;

- село Заречье-1 — с 11:00 до 15:00;

- село Красное, село Печерники — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Муняково, деревня Аристово, деревня Ершово — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Добрый Сот, поселок Пески — с 11:00 до 16:00;

- село Выселки, деревня Ужалье, поселок Огородниковские Выселки — с 09:00 до 17:00;

- деревня Горки, село Панино — с 09:00 до 13:00.

Захаровский район:

- село Федоровское — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Тырново, село Кисьва — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Ясенок — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Ямбирно — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- поселок Новополье — с 09:00 до 17:00.

Милославский район:

- село Мураевня — с 09:00 до 17:00.

Кроме того, по данным администрации Рязанского района, 8 февраля электричество отключат в следующих населенных пунктах муниципалитета:

- поселок Новоселки — с 12:00 до 14:00. Причина - регулировка напряжения;

- деревня Наумово — с 10:00 до 16:00. Причина - монтаж провода;

- село Глебово — с 14:00 до 16:00. Причина - замена автомата.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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