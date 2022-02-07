Последние новости по делу Елены Логуновой: стало известно, кто может найти пропавшую девушку.

Последние новости по делу Елены Логуновой на 7 февраля 2022 года: следователи и оперативники продолжают искать пропавшую рязанку, которая исчезла еще 25 июля 2021 года.

По словам представителя семьи Елены Логуновой – адвоката Максима Калинова – уголовное дело, находящееся в настоящее время в ГСУ СК России, раскроют в любом случае.

«Однозначно нужно понять, что дело нигде не потеряется. Конечно, до бесконечности оно продолжаться не может», - заверил адвокат. Кроме того, Калинов упомянул, что если бы уголовное дело по факту исчезновения Елены Логуновой расследовал он, то раскрыл бы его. Наверное. Это цитата защитника:

«Я бы это сделал, и, не хвалясь, скажу, что дело было бы, наверное, раскрыто. Просто надо по одному моменту больше поработать, более хитро, более грамотно», - сказал Калинов, но не конкретизировал, что это за «момент».

«Я неоднократно разговаривал со следователями главного следственного управления СК России, подсказывал, что вот так надо сделать, чтобы следствие пришло к развязке. Но пока что это все слова», - сетует адвокат.

Кроме того, представитель семьи напомнил, что расследование уголовного дела сопряжено с «разного рода негативной информацией», которая поступает в адрес мамы Елены Логуновой - Наталии Кошелевой. Адвокат уверен, что эта информация недостоверна.

Ранее частный детектив Екатерина Шумякина через сториз в Instagram сравнила историю исчезновения Елены Логуновой с историей Мисс-Кузбасс-2010 Ксении Поповой (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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