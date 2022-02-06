Кошки грызли его тело: под Рязанью в глухом лесу обнаружили труп 72-летнего отшельника

Лишь пять лет назад Валентин наконец-то оформил пенсию, ходил за ней десять километров в ближайшее село. Фото: "Пресса" | председатель общества охотников и рыболовов Спасского района Александр Штринев.

Днем 3 февраля в лесной избушке в десяти километрах от села Веретье Спасского района Рязанской области нашли труп 72-летнего мужчины, отшельника Валентина Шангина. Обнаружил тело местный егерь Александр Федоров. Он был давно знаком с отшельником, не раз заезжал к нему… В тот день работник охотхозяйства, проезжая мимо старого покосившегося домика на снегоходе, обратил внимание, что из трубы не идет дым, а вокруг нет свежих следов. Заволновался, и вошел в избу. На полу возле стылой печи лежал Валентин, а изголодавшие кошки грызли его лицо.

— В настоящее время по факту обнаружения трупа мы проводим проверку, — рассказала «КП-Рязань» старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области Оксана Янина. — Нам предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

Валентина Шангина многие знали в окрестных селах. Еще до распада Советского Союза он уехал на заработки в глухой лес. Там в небольшой артели заготавливал смолу хвойных деревьев. Тогда это была денежная работа, но в 90-е годы производство остановили.

Умершему отщельнику было 72 года. Из них 30 лет он прожил вдали от людей. Фото: "Пресса" | председатель общества охотников и рыболовов Спасского района Александр Штринев.

По данным «Прессы», Валентин с напарником не бросили выгодное дело – продолжали собирать смолу и продавать, но позже друг уехал, а Шангин так и остался в лесной избушке, вдали от людей. Там он и прожил более 30 лет.

Лишь пять лет назад Валентин наконец-то оформил пенсию, ходил за ней десять километров в ближайшее село. Там же он закупал необходимые продукты. В основном питался дикоросами – грибами и ягодами.

Последние годы отшельник жил с пятью кошками. После смерти хозяина домашние животные, лишенные еды, вынуждены были грызть его тело. По предварительным данным, Валентин скончался около двух недель назад.

— Егерь обещал добросить кошек до ближайшего села. Там уж если прибьются куда-нибудь, выживут, — сообщила старший следователь.

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