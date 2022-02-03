Передовики всероссийского уровня

Оператор станков ЧПУ Кристина Чижова на предприятии третий год. Работу свою знает и ценит.

В то время как старожилы и эксперты не без грусти констатируют крах промышленности, в Рязанском регионе продолжает работать завод, который обеспечивает своей продукцией многие города России и зарубежья. Предприятие, руководством и работниками которого можно гордиться: это они сохранили его и продолжают трудиться, увеличивая мощности и приводя в соответствие с современными требованиями все технологические процессы.

Спасенный заводчанами

В начале 90-х по всей стране прошла ваучерная приватизация. Работники предприятий, на установленных Верховным Советом РСФСР законных основаниях, становились их собственниками. Право на часть государственного имущества подтверждали приватизационные чеки, которые в те же годы активно скупали ушлые махинаторы, чтобы всецело завладеть заводом или фабрикой. Люди, оказавшись в непростых финансовых условиях, свои незначительные права собственности охотно продавали, «выручая» с них хоть какие-то деньги на пропитание. Но так было не везде.

Работникам Ряжского авторемонтного завода удалось в те непростые годы сохранить предприятие и производство. Сплоченный коллектив тогда понимал, что поддавшись на провокационные «сделки», они могут в одночасье потерять свои рабочие места. Тогда было принято коллективное решение - создать акционерное общество, сохранив за каждым из работников право собственности. Так, в 1993 году каждый заводчанин стал хозяином на своем предприятии. И до сегодняшнего дня каждый трудится согласно собственной ответственности за его развитие.

В том же 1993 году на заводе начали изготавливать коммунальную технику. Всего в производственных цехах работали над машинами сорока наименований. Сегодня в каталоге ОАО «Ряжский авторемонтный завод» (РАРЗ) представлен самый широкий ассортимент сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Доля продукции РАРЗ на рынке кузовных мусоровозов составляет 36%, дорожных машин - 5,1%, бункеровозов - 54%. Это значит, что половина всех грузовиков в России со съемными контейнерами прошли через производственные цеха рязанского предприятия.

Более того, технику ряжского завода можно увидеть далеко за пределами нашей страны. Она пользуется популярностью в странах бывшего СНГ. Есть она в Египте и Никарагуа. У каждого заказчика свои требования: не только габаритная длина, но и отличие в оборудовании для местных условий работы. В Никарагуа, например, машины доставляли по морю, поэтому одним из требований покупателя была особенная краска и обработка. Для Краснодара - обязательный сбор жидкой фракции из отходов, для Санкт-Петербурга - загрузка контейнеров при помощи тросовой лебедки и др.

РАРЗ - завод с почти столетней историей. Из машинотракторной мастерской он вырос в современное промышленное предприятие с гибкой технологией производства и высоким процентом представленной продукции на рынке коммунальной техники.

Личная ответственность

Отечественное может быть качественным! Специалисты ряжского авторемонтного это доказывают вопреки скептикам и критикам. Не на словах - ежедневной и многолетней работой производимых ими агрегатов. В то время как другие предприятия по выпуску коммунальной техники дают на нее реальный год гарантии, после которого начинаются поломки, на технику РАРЗ действует та же годовая гарантия, но работоспособность техники, или установленный ресурс машин, составляет 10 лет. До настоящих дней мы видим на рязанских улицах желтые мусоровозы прошлого века (современные мусоровозы на РАРЗ красят в синий цвет) ряжского производства. Чтобы выпустить крепкую долговечную деталь или узел, специалисты предприятия изучают и объезжают порой полстраны.

- Наша техника по уборке улиц конкурентоспособна с лучшим европейским оборудованием. Все закупаемое для производства оборудование мы проверяем на надежность, - рассказывает главный инженер. - Изучали работу техники во многих регионах страны от юга до Дальнего Востока. Повышение эффективности работы машин, улучшение экологической обстановки - это были наши главные задачи. Были даже на заводах некоммунальной техники, чтобы посмотреть, как там работают, что используют на производстве, какие требования, технологии, станки. Только после того как все увидим и проверим сами, руководство принимает решение о закупке.

Основное оборудование, которое используют на заводе, произведено в России. Безусловно, есть дорогие станки из Италии, Германии, Кореи. Но токарные станки - из Пензы, фрезерные и сверлильные станки - из Ижевска и Воткинска (Удмуртия). Оборудование машин изготавливается из отечественного металла. Системы автоматического управления изготавливаются в Рязани или Люберцах. Гидравлические цилиндры - собственного производства. Для повышения надежности гидравлического оборудования применяются компоненты высшего качества, компоненты ведущих европейских производителей - SALAMI, GALTECH, OMFB, CAST.

С осторожностью руководство предприятия относится к заемным средствам. Даже полное техническое перевооружение, начатое три года назад, удалось сделать исключительно за счет собственных оборотных средств. Если складывается понимание, что необходимое оборудование требует совсем уж неподъемных средств, предпочитают взять его в лизинг.

Специалисты ряжского авторемонтного ежедневно доказывают, что отечественное может быть качественным.

- Учитывая риски, связанные с кредитованием, мы не можем допустить невыплаты зарплат своим работникам или каких-то подобных ситуаций, - делится Юрий Климов. - Поэтому используем только свои средства. Некоторым финансовым гарантом может стать участие в национальных проектах. Региональное министерство транспорта очень нам помогает в этом, постоянно информируя о таких проектах. Благодаря этому мы учитываем все требования при техническом перевооружении, чтобы соответствовать ГОСТам, развивать бережливое производство.

Трудовые наследники

Главной ценностью Ряжского авторемонтного завода остаются люди. В 1929 году, в год основания машинотракторной мастерской в Ряжске, той самой, с которой начался завод, работало 70 человек. Сегодня на предприятии трудятся 630 работников. Почти все они - уроженцы и жители Ряжска. Как, например, Михаил Корнеев - оператор-станочник, работает на РАРЗе третий год. Родился и вырос в Ряжске. С детства любил возиться с металлом. Отучился и вернулся на родной завод. Говорит, интересна работа со станками, электроникой, металлом. Или совсем, кажется, хрупкая девушка - оператор станков ЧПУ Кристина Чижова. Работает с разными металлическими деталями. На предприятии третий год. Работой своей очень довольна.

На заводе свято соблюдается правило преемственности, чтут трудовые династии. С особой заботой и трепетом относятся к старейшим сотрудникам, не спешат их отправлять на заслуженный отдых - предлагают работу по силам. Не обижают и заработной платой. Средняя зарплата на заводе - 45 тысяч рублей, даже выше, чем в областном центре.

Довелось мне встретиться и с представителями многочисленных заводских династий. Диспетчер авторемонтного цеха Галина Алексеевна Назина на заводе уже 17 лет. Пришла уборщицей. Затем перешла в полимерный цех. Руководство увидело в ней толкового сотрудника и повысило до старшего диспетчера предприятия. Работа ответственная: распределять детали по всем участкам. Здесь ошибки недопустимы. Рядом четвертый год кладовщиком-комплектовщиком работает дочка Настя Клейменова, у которой тоже подрастают двое ребятишек.

Послесловие

А еще я заметила удивительную чистоту на предприятии. Такое бережное отношение к своему рабочему месту не в каждом офисе наблюдаешь, а тут… Любовно выращенные самими заводчанами туи, аккуратно сложенные стопками заготовки, металлическая стружка - в специальных контейнера, и ни одной - мимо! В некоторых цехах, конечно, чувствуется присутствие женщин - среди станков и шума горшечные цветы. Но и в абсолютно «мужских» помещениях можно увидеть на фоне промасленных роб и сурового металла живые растения. Говорят, так любить свой завод научил прежний его директор, почивший в ноябре 2021 года Юрий Павлович Калмыков. Теперь дело отца с достоинством и заботой продолжает его сын Александр Юрьевич.