От кукол до баржи: что приставы арестовывали за долги у рязанцев

«КП-Рязань» узнала про самые необычные предметы, которых могли лишиться злостные неплательщики по счетам.

Судебные приставы заинтересованы в ликвидном и ценном имуществе должника. Так можно быстрее погасить задолженность и закрыть вопрос. Однако имущество бывает разное, и на что только приставы-исполнители не идут, чтобы претворить судебное решение в жизнь.

Мы обратились в пресс-службу регионального управления ФССП, где нам рассказали об интересных случаях.

Золото, куклы и марки

Арест драгоценностей на различные суммы приставы давно не считают чем-то удивительным. Должники часто расплачиваются за свою излишнюю страсть к красивой жизни золотыми украшениями.

И пусть в Рязани не было истории, подобной пермской, когда сотрудники УФССП арестовали бриллиант объемом в два карата, некоторые любопытные примеры нам разыскать удалось.

Женщина задолжала по решению суда миллион рублей, и пристав вызвал ее на собеседование. И надо же такому случиться, что «неимущая» явилась к нему в кабинет, увешанная золотыми украшениями. Сотрудник не растерялся и… арестовал браслет и подвеску, которые сняли с посетительницы прямо в кабинете. Драгоценности оценили ни много ни мало в 360 тысяч рублей.

А у жительницы Рязани в счет оплаты услуг ЖКХ арестовали куклы ручной работы, которые она делала на продажу. В ходе проверки выяснилось, что налоги за предпринимательскую деятельность она не платила и как самозанятая тоже не была оформлена.

В Пронске судебные приставы арестовали богатую коллекцию марок. Только после этого должник нашел-таки деньги и рассчитался с долгом. Вероятно, коллекцию собирал всю жизнь, и терять ее не хотелось.

Автомобили, колеса к ним и торговые палатки

Арест автомобиля должника - рутинная работа судебного пристава. Но есть и «изюминки» в этой работе.

В ходе совместного рейда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль жительницы Рязани, а в ходе проверки документов выяснилось, что у нее есть крупная задолженность на сумму более 3 млн рублей.

Porsсhe Panamera приставы предварительно оценили в 2 млн рублей.

Судебные приставы в присутствии понятых арестовали автомобиль Porsсhe Panamera, предварительно оценив его в два миллиона. После ознакомления с протоколом судебный пристав-исполнитель смилостивился и решил оставить автомобиль владелице на ответственное хранение.

Часто «клиентами» регионального УФССП становятся предприниматели-должники. И продолжая тему с автомобилями, нам рассказали такую историю. У одного из бизнесменов за долги арестовывали грузовики в течение полугода. Ведь тридцать его автомобилей колесили, не останавливаясь, по городам и весям нашей необъятной страны.

Еще один предприниматель задолжал по штрафам ГИБДД сумму более 300 тысяч рублей, плюс к этому набежал судебный сбор более 200 тысяч. Тогда приставы арестовали его торговые палатки в Скопине, а в них автомобильные колеса мировых торговых марок. Другая продукция в виде лодок ПФХ, оружейных шкафов, походных палаток также была опечатана и изъята из продажи.

Тракторы с сеном и баржа

Сотрудники отделения судебных приставов по Спасскому району арестовали три трактора МТЗ-80 и тысячу тюков сена у гражданина в пользу взыскателя за долг более 1 млн рублей. В присутствии понятых составили акт описи и ареста имущества. При этом предварительная оценка арестованной техники составила 130 тысяч рублей, а тюк с сеном оценили в семьсот «деревянных».

Баржу на Борковском затоне судебные приставы оценили в 15 миллионов рублей.

Однажды, обнаружив баржу на Борковском затоне, судебные приставы в присутствии понятых наложили на нее арест, установив режим хранения без права пользования. При этом предварительная стоимость транспортного средства - баржа таковым является по закону - составила 15 млн рублей.

Почему?! Да потому что коммерческое предприятие не в первый раз становилось должником: в 2017 году им пришлось заплатить 3 млн рублей, а в 2018 году - 1 млн 400 тысяч рублей.

Что же касается изъятия питомцев или четвероногих друзей, как нам пояснили в региональном УФССП, на их арест объявлен временный мораторий.

Тюк с сеном оценили в семьсот «деревянных».

УФССП по Рязанской области также напоминает, что в ходе исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вправе совершать исполнительские действия и принимать меры принудительного исполнения, в том числе производить арест имущества, изъятие его и передачу на принудительную реализацию.

Автотранспортное средство должника может быть арестовано без участия владельца и эвакуировано.

Все расходы по совершению исполнительских действий, в том числе по хранению арестованного имущества, взыскиваются с должника.

А КАК У НИХ?

Одной из наиболее эффективных мер покрытия задолженности в Европе, которая не известна российскому законодательству, является тюремное заключение. Эта мера была распространена в римском, германском, английском праве с незапамятных времен. В Англии оно было отменено лишь в 1970 году. В Германии ответчик может быть помещен в тюрьму, если не внес требуемую сумму. Но применяется эта мера редко.

В Нидерландах возможно применение тюремного заключения. В Израиле должник может быть помещен в тюрьму по решению Верховного суда, но если будет доказано, что он отказывается платить при возможности это сделать.

В Греции тюремное заключение вправе применять при отказе раскрыть местонахождение собственности должника.

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