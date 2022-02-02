От перемены подрядчиков: вырвет ли Рязань из снежных оков смена ответственных за уборку лиц

С уборкой снега не получается справиться даже в центре Рязани. Фото: Константин МОГИЛИН

Вторую зиму подряд администрация Рязани не может организовать на должном уровне уборку снега и льда с городских улиц. Возможно, это был бы и третий год подряд, но в 2020 году чиновникам повезло - зима оказалась бесснежной. В ответ на неудовлетворительную работу коммунальщиков горожане буквально проклинают ответственных лиц, оставляя в социальных сетях гневные комментарии. На этом фоне глава горадминистрации Елена Сорокина усилила контроль за уборкой снега весь январь она лично объезжала разные районы города с инспекцией.

В зоне повышенного внимания

В конце января сити-менеджер снова проверила, как убирают снег на окраинах областного центра. Первым пунктом в списке градоначальницы стал поселок Соколовка - из-за многочисленных жалоб местных жителей в соцсетях. Приехав на место, Елена Борисовна, по ее словам, тоже «не постеснялась в выражениях».

- На 1-й Механизаторов все в снегу. Расчищать - прямая обязанность подрядчика, с которой он абсолютно не справился. Расторгли с ним контракт. С завтрашнего дня начнет работать новый подрядчик, - заявила градоначальница.

В соседнем поселке Карцево въезд перекрыли стоящие фуры и сужена дорога. Подрядчик по уборке был тот же, что и в Соколовке. Новому поставили задачу - провести качественное грейдирование на ширину дороги и сделать разъездные карманы для транспорта. Проблему с грузовиками будет решать ГИБДД.

Лед у входа - неуважение к клиентам

Досталось от главы администрации и магазину «Пятерочка» - на прилегающей территории к супермаркету снежная каша и не почищена парковка.

- Магазин обязан чистить снег на расстоянии 15 метров по Правилам благоустройства города. То же самое касается его парковки. Можно долго ругаться и вести переговоры, но «бить рублем» эффективнее. Штрафуем, - заявила Елена Сорокина.

И действительно, винить в сложившейся ситуации исключительно городскую администрацию было бы абсолютно не правильно. Да, чиновники не смогли вовремя подготовиться к зиме, но и коммерческие организации, а также управляющие компании со своими обязанностями по уборке снега явно не справляются.

А между тем, не убранный вовремя снег перед магазином, салоном связи или кафе является ничем иным, как банальным неуважением к клиентам. Почему люди, выбравшие ту или иную организацию, должны пробираться сквозь сугробы, рискуя своим здоровьем?

Люди вынуждены пробираться по нечищеным тротуарам. Фото: Константин МОГИЛИН

Новые контракты - новая надежда

В качестве крайней меры к нерадивым подрядчикам городская администрация начала массово расторгать с ними контракты. И уже в последние дни января Дирекция благоустройства города объявила восемь новых аукционов на уборку Рязани от снега. Четыре из них - на грейдирование Московского, Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов города на общую сумму более 3,5 миллионов рублей.

Две закупки по полтора миллиона рублей предполагают уборку от снега и наледи дорог местного значения и площадей, а также вывоз снега с проезжей части и тротуаров. Еще два контракта, и тоже на сумму полтора миллиона рублей каждый, заключат на «оказание услуг по уборке снега с погрузкой и вывозом с остановок общественного транспорта».

Все новые контракты рассчитаны до 28 февраля 2022 года. Работы по заявкам заказчика, исходя из условий, должны вестись круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Будем надеяться, что новые подрядчики с поставленными задачами по уборке городских улиц будут справляться, а пока рязанцам по-прежнему приходится мириться с неудобствами.

А как у них?

30 января подходы и подъезды к Колпинскому районному суду Санкт-Петербурга оказались полностью перекрыты снежными завалами. В здание суда не смогли попасть прокурор, судья, секретарь, и автозак с конвоированным, которому должны были избрать меру пресечения. Первоначально на звонки председателя суда коммунальщикам с заявкой на уборку снега никто не отвечал. Но в конце концов во второй половине дня представители судебной власти смогли добиться расчистки территории, и судебное заседание все-таки состоялось.

Тем временем

Специалисты городской администрации продолжают контролировать качество уборки территорий, выполняемой управляющими организациями и хозяйствующими субъектами.

МКУ «Управление по делам территории города Рязани» и контрольно-аналитическое управление ежедневно обследуют объекты во всех районах города. В частности, в день сдачи номера, 31 января, осмотрели 328 адресных ориентиров, по выявленным нарушениям выдали 120 уведомлений, составили 13 актов. Управляющие компании, не соблюдающие Правила благоустройства, в том числе за наличие наледи и сосулек на зданиях приглашены для составления протоколов.

Куда звонить?

При возникновении претензий к уборке дворовых территорий следует обращаться в собственные управляющие организации или по телефону диспетчерской службы управления ЖКХ администрации города: +7 (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «УДТ»:

Железнодорожный район - 76-47-88;

Московский район - 373519 и 35-14-44;

Октябрьский район - 28-37-49;

Советский район - 21-65-70.