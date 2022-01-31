РНПК помогла провести ремонт в здании Рязанского радиоуниверситета

Современное светодиодное табло в пассивном режиме работает как часы.

С 2011 в Рязанском радиоуниверситете (РГРТУ) существует кафедра «Химические технологии», направлением деятельности которой является подготовка химиков технологов, в том числе и для рязанского нефтезавода. Придерживаясь принципов социальной ответственности, РНПК оказывает помощь вузу. Так, в прошедшем году при финансовой поддержке РНПК три лаборатории кафедры оснастили современными приборами и оргтехникой. Но дело не ограничивается только кафедрой.

ВХОДИМ В УНИВЕРСИТЕТ КРАСИВО

Здание радиоуниверситета строилось во второй половине 50-х годов прошлого века и, несмотря на пришедший в строительную отрасль в то время хрущевский минимализм, было возведено с элементами послевоенного сталинского шика. Огромные аудитории, широкие коридоры и лестницы, просторные холлы - все это есть в главном корпусе университета.

Но важно не только построить, а еще и поддерживать здание в нормальном состоянии, близком к тому, что было задумано изначально. Конечно, не забывая о современных технологиях и материалах.

Входная группа - это лицо любого заведения, ведь именно по ней складывается первое впечатление об организации. Поэтому основные силы были направлены туда. На выделенные РНПК средства была отремонтирована и отшлифована центральная мраморная лестница на все четыре этажа, заменен потолок, отполированы и отлакированы перила. Не забыли и о современном оборудовании - была установлена акустическая система с выходом в актовый зал и в аудитории, над входом смонтировали светодиодное электронное табло, которое в пассивном режиме работает как часы.

Все это позволило создать комфортные и безопасные условия для посещения вуза студентами, преподавателями и сотрудниками, а также выпуск актуальной и полезной информации для студентов и абитуриентов.

ПОМОГАЮТ НЕ ТОЛЬКО «РАДИКУ»

Почему выбор пал на радиоуниверститет? В настоящее время РГРТУ занимает достойное место среди ведущих технических вузов страны в сфере подготовки конкурентоспособных специалистов в области радиоэлектроники, информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе информационной безопасности.

Входная группа - лицо любой организации.

Ежегодно из стен университета выходит более 20 инженеров-химиков, большинство из которых потом устраиваются на рязанский нефтезавод. Предприятие активно участвует в подготовке студентов кафедры. Технические специалисты завода читают студентам специальные дисциплины, принимают на производственную практику, предлагают темы выпускных работ, консультируют студентов от начала написания выпускной работы до ее защиты на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Для преподавателей РГРТУ нефтезавод организует стажировки. В настоящее время на направлении обучается более 250 студентов, занятия проходят по трем формам: очная, вечерняя и заочная, в том числе и по программе магистерской подготовки. По итогам занятий успешным студентам завод выплачивает корпоративные стипендии.

ВАЖНО!

Рязанская НПК активно участвует в развитии региона своей производственной деятельностью. В рамках реализации корпоративной программы благотворительности завод ежегодно осуществляет поддержку учебных заведений региона. На выделенные средства проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование. Ведь грамотные и хорошо подготовленные молодые кадры – основа продуктивной работы любого промышленного предприятия.