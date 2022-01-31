Митрополит Марк о новом бренде Рязанской области: Мне было ясно, что ничего хорошего не получится

Митрополит Марк. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, отвечая на вопрос читательницы «КП-Рязань» о новом бренде Рязанской области, и о том, почему его разработку доверили человеку, который не уважает чувств верующих, который не остановился даже на попрании памяти великого русского святого, преподобного Сергия Радонежского, сказал следующее:

- Я не знаю, каким образом при разработке так называемого бренда Рязанской области выбор пал на студию упомянутого Вами персонажа (Артемия Лебедева - Ред.). Но думаю, что тот, кто принимал решение, руководствовался самыми благими намерениями. Также полагаю, что и последовавшие откровения блогера стали совершенной неожиданностью для всех, в том числе и для руководства Рязанской области. Кроме того, существует такое понятие, как подписанный договор. Так что отступать заказчикам было некуда.

Новый бренд Рязанской области.

Что касается меня, то я не был знаком с творчеством «избранного» дизайнера. Но после того, как история с его неприличными и оскорбительными высказываниями переросла в скандал, мне стало ясно, что ничего хорошего из всей этой идеи о создании им бренда, не получится. Как говорится в Библии, «по плодам их узнаете их».

Еще до того, как появился результат работы этого бюро, я задался вопросом, а что может привнести нового в уже существующую символику города и области такого рода человека. И у меня возник четкий ответ. Единственно возможный вклад – это десакрализация существующих символов. Так в итоге и получилось. Теперь народ справедливо возмущен. А бюджетные деньги потрачены впустую.

Какой урок нам преподносит произошедший казус? Однажды мне попался журнал со статьей о Василии Васильевиче Кандинском. Мне было интересно познакомиться с мировоззрением художника, стоявшего у истоков абстракционизма. И одна его мысль меня действительно поразила своей глубиной и точностью. Он сказал примерно следующее: Никакое подлинное творчество невозможно без духовной идеи! Полагаю, это и есть мораль сей басни нашей.

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