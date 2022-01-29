На рязанском нефтезаводе построят «город в городе»

Генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания продолжает расширять производство. Так, в скором времени на территории завода начнется строительство нового комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля (ВГО). Контракт на строительство подписали компании «Роснефть», в которую входит Рязанская НПК, и итальянская Maire Tecnimont.

Договор подписан в продолжение соглашения о намерениях, заключенного сторонами в рамках ХIV Евразийского экономического форума в Вероне. В настоящее время продолжается взаимодействие с банками по обеспечению финансирования проекта.

ГОРОД В ГОРОДЕ

То, что предстоит построить - это не отдельная установка, а производственный комплекс мощностью 2,2 млн тонн в год. Он позволит Рязанскому НПЗ повысить глубину и маржинальность переработки благодаря конверсии темных нефтепродуктов в светлые товарные нефтепродукты пятого класса (бензин, керосин, дизельное топливо).

В состав комплекса войдут установки гидрокрекинга, производства водорода, производства элементарной серы, а также объекты общезаводского хозяйства. Все оборудование обладает высокими экологическими характеристиками.

В проекте строительства объекта использованы современные, высокоэффективные технологии и оборудование с автоматизированной системой управления, что позволяет повысить углеродную эффективность нового комплекса.

Естественно, для обслуживания данного комплекса потребуются новые специалисты, а это новые рабочие места, а значит, и дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет.

- На строительстве объекта планируется задействовать порядка 3000 специалистов, и это не считая проектировщиков, снабженцев - тех специалистов, которые обеспечивают стройку документацией и материалами, - говорит генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов. - Мы построим современный, технологичный объект с высокими экологическими характеристиками. С запуском в эксплуатацию гидрокрекинга будет введено около 340 новых рабочих мест.

НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПОЗВОЛЯТ ОТВОЕВАТЬ МЕСТО НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Инвестиционный проект предполагает выполнение полного комплекса работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству, пуско-наладочным работам и оказанию услуг проектного финансирования.

- Наш завод стоит на пороге больших перемен, - продолжает Сергей Михайлов. - Мы планируем реализовать крупнейший за последние годы инвестиционный проект по развитию завода. Совместно с итальянскими партнерами будет построен комплекс технологических установок. Новый объект позволит значительно увеличить глубину переработки и обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции.

«Роснефть» реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ. С начала реализации программы уже инвестировано более 900 млрд. рублей, построены и реконструированы 23 основные установки, а также комплексы нефтепереработки, что позволило компании существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и дизельного топлива, а также полностью обеспечить потребности внутреннего рынка качественными нефтепродуктами.