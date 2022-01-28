РНПК определила лучших наставников

Лучшими наставниками по подготовке рабочих стали Александр Немецкий и Сергей Москвин.

Как гласит народная мудрость, теория без практики - мертва. С одной стороны, все учебные заведения должны давать не только теоретические знания, но и практические. Но практика, как правило, носит общий характер и не затрагивает особенностей работы на конкретном предприятии.

Поэтому во многих организациях существует институт наставничества, когда более опытный сотрудник помогает новичку освоить нюансы профессии. Такая система практикуется и на рязанском нефтезаводе.

ОТ НОВИЧКА – ПУТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЫ

Роснефть, куда входит Рязанская нефтеперерабатывающая компания, предоставляет своим сотрудникам возможности для постоянного совершенствования способностей и навыков. Система наставничества, реализуемая на предприятии, - это традиционная форма обучения новых сотрудников. В среднем, период наставничества длится для рабочих от 3 до 9 месяцев, для молодых специалистов - 3 года. Под руководством наставников новички начинают выполнять определенный объем работ самостоятельно. Такой процесс взаимодействия полезен как для обучаемого, так и самого наставника, который повыша-ет свою квалификацию, получая навыки планирования и руководящей работы. На заводе для наставников регулярно проводится обучение по программе «Мастерство наставника».

В 2021 году 150 опытных рабочих предприятия были наставниками для вновь принятых сотрудников. В 2020 году заместитель начальника цеха глубокой переработки нефти Юрий Тупицын стал одним из десятка рязанцев, которым присвоили звание за заслуги в развитии профессиональной среды наставничества и повышении профессионализма молодых специалистов. Юрия наградили знаком отличия главы региона «Почетный наставник Рязанской области».

- На нашем заводе выстроена система подготовки профессиональных кадров, которую можно сравнить с тонкой ручной настройкой, - говорит начальник отдела инженерного моделирования Кирилл Бабкин. - Наставник разрабатывает план развития личных и профессиональных компетенций, а молодой специалист его реализует. Мы превращаем тем самым теоретические знания, полученные в колледже или в университете, в практические навыки и умения.

Сам Кирилл, также будучи молодым специалистом, побеждал в научной конференции РНПК, занимал 3-е место в кустовой научно-технической конференции в секции «Технология процессов нефтегазопереработки и нефтегазохимии», занимал номинацию в Межрегиональной научно-технической конференции ПАО «НК «Роснефть», принимал участие во Всероссийском конкурсе Министерства энергетики РФ «Новая идея», в конкурсе губернатора Рязанской области «Молодой ученый года». А в сентябре прошедшего года получил ученую степень кандидата технических наук.

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ

По итогам работы в 2021 году Рязанская НПК определила наставников-отличников. Лучшими наставниками по подготовке рабочих стали оператор установки гидроочистки вакуумного газойля Александр Немецкий и старший оператор установки АВТ-1 Сергей Москвин.

Лучшим наставником молодых специалистов стал вышеупомянутый Кирилл Бабкин. Наставники активно участвовали в раскрытии потенциала новых сотрудников для дальнейшей реализации в компании, оказывали помощь в решении рабочих вопросов, а также в повышении уровня квалификации. Некоторые из них не первый год ведут наставническую деятельность, охотно делятся с молодежью секретами своей профессии. В ходе церемонии награждения лучшим наставникам вручили дипломы и памятные подарки.

- Мы благодарны наставникам за то, что они находят время и помогают новичкам быстрее освоить профессию и адаптироваться в коллективе, - сказала заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Наталия Балась.

- Для новичков опытный наставник - это всегда источник знаний и ответов на множество вопросов. Он вдохновляет, помогает развиваться в профессиональной жизни своему подопечному.