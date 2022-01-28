Снег - за три часа, лед - за сутки: в Рязани нарушают правила благоустройства по уборке улиц

Как содержать дороги и тротуары, записано в «Правилах благоустройства территории муниципального образования - города Рязань», но чиновники, видимо, ими пренебрегают.

Сильные снегопады, пришедшие в Рязань этой зимой, задали жару коммунальным службам. И если центральные улицы и основные проезды более-менее своевременно расчищаются, то на небольших проездах, парковках и во дворах творится тихий ужас. Автомобили буксуют, люди падают, получают травмы. И сейчас у многих встает вопрос: если мы платим деньги за содержание жилья, куда входит уборка территории, то почему не сделать за это перерасчет, ведь мы фактически выполняли чужую работу сами? У автомобилистов тоже есть вопросы…

Мы решили разобраться, как действовать в сложившейся обстановке.

Улицы должны быть чистыми. Но когда?

Как содержать дороги и тротуары, у нас записано в «Правилах благоустройства территории муниципального образования - города Рязань». На них должны ориентироваться все коммунальные службы.

– В пункте 11.9 этих правил, – рассказывает юрист Любовь Зимина, - говорится, что к первоочередным мероприятиям зимней уборки территории города относятся сгребание и подметание снега; обработка проезжей части дорог, территорий общего пользования противогололедными материалами. Это должны делать сразу, не дожидаясь окончания снегопада. То есть улицы не должны быть засыпанными снегом или скользкими никогда. А вот сроки вывоза снега и скалывания льда на тротуарах зависят от степени их проходимости людьми и регулируются ГОСТ Р 50597-2017, на который идет отсылка в Правилах благоустройства. И по нему, рыхлый снег должны убрать в срок от 1 до 3 часов, а сколоть лед в срок от 6 до 24 часов. Отсчет ведется с момента окончания снегопада. Дороги должны быть чистыми всегда! Но представить такую картину в Рязани - что-то из области ненаучной фантастики.

Кто заплатит за сломанную руку или оторванный бампер?

Как мы видим, правила благоустройства у нас не соблюдаются совершенно, причем независимо от формы собственности тротуара. Но что делать, если случилось несчастье с причинением ущерба имуществу или здоровью человека?

– Ремонт машины – вещь недешевая, один новый бампер на машину может стоить от 20 до 50 тысяч рублей, плюс работы по его установке, – считает председатель РЕАП «Человек» Олег Попов. – Что же делать в такой ситуации? В первую очередь надо зафиксировать факт происшествия. Вызвать на место наряд ГИБДД или даже ППС полиции. Они в протоколе/рапорте укажут место и обстоятельства происшествия. Если произошло падение на тротуаре – взять данные свидетелей. Идеально, если вас с места падения заберет машина скорой помощи.

Допустим, все прошло удачно, и у вас есть на руках копия протокола или показания свидетелей. Что дальше?

– Для начала надо определить, кто отвечает за данный участок, – продолжает Олег Попов. – Это может быть как муниципалитет или ТСЖ/УК, так и коммерческая организация. После чего в ее адрес составляется претензия с требованием добровольного возмещения понесенных убытков. В течение 10 дней вам должны дать ответ – согласны они с предъявляемой претензией или нет. Если ответ отрицательный или его нет вовсе – готовим иск в суд. А уже в суде вы можете получить не только возмещение убытков, но и компенсацию морального вреда, а также штраф в вашу пользу. Может, стоит наказывать нерадивых коммунальщиков рублем?

КСТАТИ

Добровольную уборку вряд ли кто-то оплатит

А как быть с инициативой граждан, которые добровольно берут в руки лопаты и ломы и сами расчищают дворы? Могут ли они рассчитывать на снижение платы за содержание жилья?

– Увы, это вряд ли возможно, – считает Олег Попов. – Ибо труднодоказуемо. Нужно составлять акты о том, как это было вначале, какие работы были произведены, а самое главное, кто даст материальную оценку этой работы? И даже если получится задокументировать и оценить, сумма компенсации вряд ли покроет затраченное время и нервы.

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