Через залежи снега: в Рязани дети вынуждены пробираться в школу через огромные сугробы

Подвиг детей, которые пробираются к школе через сугробы в Рязани, попал на видео.

Родители детей-инвалидов, обучающихся в школе №23 (специальная коррекционная школа на улице Вознесенской) призывают чиновников наконец-то расчистить дорогу к учебному заведению от снега.

«Хочется уже рвать и метать. Прошло три недели после снегопадов. Три недели заявок, но школы №23 как будто не существует на карте. Одни бессовестные отписки [чиновников]. Вокруг чистят улицы Ленина, Свободы, Садовую, но завернуть в так нужный нашим детям переулок, видимо, не хватает ни сил, ни желания, ни ума. Расчистите обочину школы №23!» - призвала рязанка Ольга Богданова в «Типичной Рязани»

По словам женщины, дети-инвалиды вынуждены лезть через сугробы, либо идти по проезжей части.

«Наши детки и так плохо ходят… Мы пытались почистить самостоятельно, но, к сожалению, там такие глыбы льда, что лопатами ни мы, ни школа не справимся. Сама территория школы почищена идеально, спасибо руководству учебного заведения», - написала женщина и приложила видео, на котором видно, как детишки-инвалиды с трудом перебираются через огромный сугроб.

«Случай, когда моего ребенка едва не задели на ходу боковым зеркалом, уже был. Ждем, видимо, трагедий. Мы уже не просим, мы уже требуем».

На один из многочисленных постов в социальных сетях Ольге Богдановой чиновники ответили следующее:

«Городские службы продолжают уборку снега во всех районах в круглосуточном режиме. Подходам к социальным учреждениям также уделяем особое внимание. Дополнительно передали ваше замечание в Дирекцию благоустройства. Проведем проверку, при необходимости повторим уборку».

После того, как информацию в соцсетях подхватили СМИ, власти Рязани заверили, что «на участке ранее произвели расчистку от снега, тротуары и дорогу убрали. Сегодня [28 января] снег вывезли».

Мэрия Рязани ранее расчистила проезжую часть от снега, а потом вывезла кучи с обочин.

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