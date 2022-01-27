Энергетики Рязанской НПК стали лучшими во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Заданием первого этапа конкурса являлась демонстрация навыков по оказанию первой медицинской помощи.

Уже третий год подряд в России проходит конкурс профессионального мастерства «Лидеры энергетики», в котором принимают участие представители разных профессий, связанных с данной сферой деятельности. В этом году Рязанскую область представляли пятеро сотрудников Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Три этапа к цели

Сначала был проведен дистанционный отбор, в ходе которого отсеивались откровенно слабые участники. Рязанцы его успешно прошли. Затем наступила пора финальной части, которая уже проходила в Москве. Там тестирование проводилось на трех последовательных уровнях. Причем, если участник заваливал один из этапов, то к следующим его уже не допускали.

– Первый этап состоял в проверке знаний по оказанию первой медицинской помощи, – говорит сварщик РНПК Роман Сенин, – в моем случае это был один из вариантов электротравмы. Затем, на специальном манекене надо было запустить сердце.

– Что это за манекен такой?

– Искусственный человек, внутри которого имеются различные датчики, имитирующие человеческие органы, в том числе и сердце. И наша задача – произвести непрямой массаж так, чтобы не допустить чрезмерных травм других органов. Если меньше чем за 300 толчков удавалось запустить сердце, и при этом не сломать ни одного ребра – за это начислялись премиальные баллы. К слову, этого не удалось сделать никому. Я сломал одно ребро, а допускалось четыре. Сломаешь пять – значит, завалил этап, оценка «неуд», и выбывание из конкурса.

На втором этапе был теоретический экзамен, который сдавали по аналогии с экзаменом в ГИБДД на получение водительского удостоверения. Только вопросов было в два раза больше, и больше допускалось неправильных ответов.

Третий этап состоял из практического профессионального задания, после чего подводили итоги.

Сварщики Александр Аксенов и Роман Сенин заняли на конкурсе профмастерства четвертое и второе места соответственно.

Из пятерых участников четверо поднялись на пьедестал почета

Настала пора подсчитывать очки. Артем Пискарев стал победителем в номинации «Дежурный электромонтер».

Юлия Дубинина заняла первую ступень пьедестала в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию релейной защиты и автоматики». Роман Сенин занял второе место в номинации «Сварщик», а его коллега Александр Аксенов в этой же номинации оказался на четвертой позиции. Алексей Клиншов получил почетное третье место в номинации «Кабельщик».

Победители и призеры конкурса, представившие Рязанскую НПК, трудятся в ремонтно–механическом цехе и в цехе электроснабжения завода. Все они имеют опыт работы, показывают высокие достижения и результаты на своих рабочих местах, являются активными участниками и призерами конкурсов профмастерства разного уровня, в том числе и корпоративного смотра–конкурса «Лучший по профессии».

– Мы гордимся нашими энергетиками и поздравляем их с победой! – говорит генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов. – Каждый из них внес вклад в копилку трудовых достижений завода и его доброго имени. Это очень хороший пример для нашей молодежи, для их мотивации к труду, своему развитию.

«Роснефть» уделяет большое внимание повышению престижа рабочих специальностей. Ежегодно на предприятиях компании проводится конкурс «Лучший по профессии». Он является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников. Конкурс помогает выявить и поощрить инициативных и перспективных работников, содействует росту профессионального мастерства сотрудников, а также способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и ответственности за безаварийную работу.

НАША СПРАВКА

АО «РНПК» является крупнейшим перерабатывающим предприятием Центрального федерального округа. Завод входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. На предприятии трудится более 3,5 тысячи человек.