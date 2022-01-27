Мгновение от смерти: врачи спасли 19-летнюю рязанку на позднем сроке беременности

Девушка находилась на 38-й неделе беременности, когда у нее начались проблемы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязани спасли 19-летнюю девушку на позднем сроке беременности, а также ее малыша. Специалисты кардиодиспансера получили уникальный опыт оказания помощи пациентке, которая находилась на 38-й неделе беременности.

У 19-летней рязанки, находящейся на позднем сроке беременности, произошла тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии). Под угрозой смерти оказались две жизни - матери и ребенка.

— Тромбоэмболия – это грозное осложнение, которое грозит острым критическим состоянием. Оно может привести к тяжелым последствиям, в худшем случае – к мгновенному летальному исходу, — рассказывает заведующий отделением анестезиологии и реанимации рязанского кардиодиспансера Дмитрий Косолапов. — Оторвавшийся тромб пролетает через правые отделы сердца в легкие, перекрывает просвет легочной артерии. Именно это может привести к мгновенной остановке кровообращения.

Подобные эпизоды встречались в практике специалистов кардиодиспансера и раньше, но тогда помогали женщинам, которые находились на гораздо ранних сроках беременности. Пациенткам делали тромболизис (терапия по разрушению тромбов), и после введения специального препарата до родов оставалось еще много времени. Этого хватало, чтобы препарат вышел из организма будущей матери - возможные осложнения сводились к минимуму.

— Здесь мы планировали провести тромболизис на 38-й неделе, — продолжает специалист. — Существовал большой риск, что препарат может дать серьезное осложнение… Кровотечение при родах и раннем послеродовом периоде.

Врачи долго взвешивали все «за» и против», просчитывали все возможные варианты. В итоге, посоветовавшись со специалистами диагоностическо-акушерского центра, провели тромболизис.

Сразу после терапии молодой пациентке стало легче дышать, кожа порозовела, уменьшились одышка и тахикардия, кровь насытилась кислородом. А результаты УЗИ сердца подтвердили – тромболизис дал положительный эффект, ребенок не пострадал. Девушке оставалось только родить…

Рожала пациентка естественным путем, так решили специалисты. Роды принимали врачи кардиодиспансера вместе с акушерами-гинекологами.

— Мы вместе с анестезиологами и акушерами-гинекологами были готовы к возможным осложнениям и оказанию всей необходимой помощи, — вспоминает Дмитрий Косолапов. — К счастью, все прошло штатно. Малыш родился здоровым, весом 3 кг 990 граммов. Замечательный мальчик, у женщины никаких отрицательных последствий не было. Все закончилось хорошо.

По словам специалиста, это очень ценный опыт. Даже московские и петербургские клиники практически не имеют подобных опытов на таком позднем сроке беременности. Этот случай уникальный для России и первый в Рязанской области.

— Если бы мы отказались, то под угрозой могли оказаться жизнь и здоровье молодой матери и ребенка, но мы взяли на себя большую ответственность. И это оправдало себя, — подчеркивает врач.

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